許多人有時發現另一半藏有秘密時，都會害怕秘密是否會影響這段感情。一位女網友表示，最近她發現女友是宅宅，看著女友認真組裝鋼彈模型的樣子，讓她心中慾火頓時燃起，沒想到色誘對方後，卻被回覆「啊…但是…嗯…妳可以忍耐1個小時嗎？我這個模型快組完了」，讓她直呼直接變成單身狀態，上網求助如何才能成為超越鋼彈的女人，許多內行網友則建議打不贏就加入，「只好你穿鋼彈Cos服去誘惑她了」。

原PO在Dcard發文表示，最近她發現女友藏著的公寓鑰匙，原以為是有包養或是金屋藏嬌，直到攤牌前往公寓，看到一整櫃的鋼彈、軍艦、動漫模型才終於得知，原來女友是宅宅，現場甚至還有一間房間存放著日本偶像團體AKB48的周邊商品和海報，這時女友才解釋，「我也不是有意隱瞞…就是下意識覺得如果被知道的話一定會被甩…」，而原PO也欣然接受女友的另一面。

讓原PO困擾的是，某天看著女友認真組裝鋼彈模型時，燃起慾火的她決定直接開戰，上前就是一陣法式濕吻，沒想到面對她使出渾身解數的色誘，女友反應卻是「啊…但是…嗯…妳可以忍耐1個小時嗎？我這個模型快組完了」，被冷落在沙發上的她只好上網求助。

對此，許多網友紛紛建議，「完蛋，只好你穿鋼彈Cos服去誘惑他了」、「人類怎麼可能贏得了鋼彈，打不贏就加入一起組」、「你贏不了鋼彈的放棄吧哈哈，鋼彈的身材和完美身型可不是一般人比的上的」；而原PO則感嘆，為了成功獲得女友的青睞，她只好穿上寫著「GUNDAM」的紙箱，「我這個逼近30的女人，還要穿紙箱在那邊跳求偶舞，真的是謝謝大家」。