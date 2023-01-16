大陸女星劉詩詩外型氣質、空靈，近日在古裝新劇《一念關山》的扮相再度美出新高度，令觀眾引頸翹望。該劇殺青後，劉詩詩和女二何藍逗到迪士尼玩耍，並分享多張照片，只見劉詩詩一身卡通裝扮，完全無違和。

劉詩詩昨（15日）在微博上傳一組9宮格的照片，寫道：「快樂快樂快樂」，畫面中，她和23歲女星何藍逗一起到上海迪士尼遊玩，兩人都戴著玲娜貝爾帽子，扮相十分可愛；不僅如此，劉詩詩還穿著印有米老鼠的深色針織毛衣，配戴眼鏡和口罩，對著鏡頭擺出勝利的拍照姿勢，即便美美的半張臉被遮住，還是可以從靈動雙眼和皮膚看出狀態極佳，整個人宛如少女，看不出有個4歲的兒子。

劉詩詩和何藍逗到迪士尼玩耍。（圖／微博@劉詩詩）

上海近日氣溫都在0度徘徊，劉詩詩拍完照片後便穿上厚實的牛仔外套，再圍著要價人民幣1350元（約台幣6100元）的知名品牌圍巾，把自己包得緊緊，邊享受美食，邊對著迪士尼建築比出勝利V手勢；另一張照片，劉詩詩被冬季暖陽照出光芒，她當時轉過頭望向遠方，看起來相當詩情畫意。

劉詩詩私下打扮相當低調。（圖／微博@劉詩詩）

許多網友紛紛留言：「氣質依舊甜美，對鏡比剪刀手超可愛」、「老婆帶我出去玩」、「姐姐天天開心」、「寶寶又去迪士尼啦」。