中美高層互動持續加溫。中國商務部發言人16日晚間表示，中國國務院副總理劉鶴和美國財政部長葉倫，將於18日在瑞士蘇黎世會面，雙方預計將就兩國經濟發展交換意見。外媒報導，兩人的會面是為下月美國國務卿布林肯訪問中國預作準備。

中新社報導，中方表示，為落實中美兩國元首去年11月在峇里島會晤達成的重要共識，中美經貿團隊保持良好溝通，加強宏觀經濟和金融政策協調。

路透報導，劉鶴目前正在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇（World Economic Forum），並未計畫出席的葉倫，將在與劉鶴會談後前往非洲訪問。報導指出，雙方除了將針對中美經濟發展交換意見外，預計也將討論中國與非洲盟友的債務問題和兩國之間的其他重大分歧。葉倫稍早才表示，中國在向非洲國家提供貸款和與非洲國家進行貿易方面發揮了主導作用。

事實上，從去年底中美元首同意恢復高層官員之間的接觸以來，兩國互動顯著升溫。本月11日，中國氣候變化事務特使解振華與美國總統氣候問題特使凱瑞才舉行視訊會議，雙方就合作推動全球氣候多邊進程等議題交換了意見，並同意將進一步保持溝通，共同應對氣候變化挑戰。