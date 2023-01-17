北屯區14期重劃區2023年推案百家爭鳴，包括北部上市櫃建商如國泰建設（2501）、欣陸（3703）投控子公司大陸建設、亞昕（5213）、新美齊（2442）、宏璟（2527）等指標建商，以及台中在地品牌建商如惠宇、精銳、大城（6171）、豐邑、磐興、敦泰等都將伺機進場推案，預估今年總推案量上看500億元大關！

近二年，14期已公開銷售案合計14案，總推案戶數約1,400戶，總銷約達400億元，預售屋單坪均價已站穩53.4萬元；今年14期將進入推案爆發年，預計進場的預售新案將達20案，總推案戶數達1,500戶，總銷金額預估高達500億元！

北屯區14期因擁有學區、綠地及大型建設進駐的加持，加上緊鄰成熟商圈生活機能完整，優越的居住氛圍，已成為台中最夯的推案熱區！較早進場的指標個案如「陸府織森」與「雙橡園2925」，其中「陸府織森」已揭露的83筆實價登錄交易中，最高成交單價已來到66.8萬元，高居目前14期區內最高成交單價。

而「雙橡園2925」目前已揭露168筆預售實登，其中，單價衝破60萬元的交易就有19筆；順天（5525）建設2022年第四季開賣、總銷70億元的預售新案「順天King's Road」，成交單價同樣站上6字頭。

時序進入2023年，今年預估14期將有約20個新案將陸續公開銷售。其中，近二年鎖定14期獵地推案的「林口王」亞昕集團，繼「亞昕一緒」與「亞昕一沐」總銷合計約30億元的雙建案接連完銷後，持續看好區內低密度、高綠覆，同時擁有學區、商圈機能的優勢，推出總銷約33億元的第三案「亞昕一緻」，產品規劃26-39坪二至三房，目前已正式開放預約。

此外，國泰建設繼總銷約50億元的14期首發案「國泰MOST+」迅速完銷後，今年預計在「美和段」豐樂路與昌平東六路，推出總銷34億元的大樓預售案，產品規劃尚未公開；而精銳建設在14期「敦和段」崇德十路約1,168坪的基地，目前規劃29至44坪的產品，目前廣告看板已出現，引起市場討論。

名列2022年全台第十大推案建商-惠宇營建機構，今年也將首度在14期「環中段」推出「惠宇覞山」預售新案，因命名特殊，而在房地產討論群組中引起網友們熱烈討論，該案基地面積約1,225坪，預計打造地上23層的超高樓建物，目前產品規劃尚未公開。

2022年全台第六大推案建商-豐邑機構，近期正式公開14期「仁平段」預售新案「豐穗」，基地面積約875坪，產品規劃51至61坪、三至四房換屋型產品，總戶數58戶，總銷約12億元。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，新興重劃區具備完整的街廓設計，宜居的環境吸引不少追求居住品質的民眾，尤其青壯年的置產族普遍喜好新的重劃區，而北屯區坐擁交通、學校、與重大建設利多加持，近年包括14期、11期等大型重劃區的開發皆相當受到關注，尤其14期緊鄰成熟機能商圈，吸引大批建商、購屋族爭相搶進因而備受期待。