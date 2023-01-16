騎士遭前方臨停紅線計程車阻擋路線，下秒竟見2短裙妹陸續下車，這一等就是13秒之久，也讓後方車輛全堵住。

有名騎士在日前晚間時，行經新北市板橋區南雅南路一段南雅夜市旁，前方有輛計程車突然向右要停靠紅線上，沒多久，車上下來2名穿著短裙，打扮火辣的正妹，但騎士這一等就是13秒之久，且堵住後方汽、機車動線，讓不少機車險象環生的往左切鑽出去；對此，網友也表示「沒錯南雅夜市外的日常，每天都會有」、「機車駕駛很有耐心」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段21秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市板橋區南雅南路一段南雅夜市旁，騎士見前方有輛計程車閃著右方向燈停在路旁，下秒出來2名穿著短裙，打扮火辣的正妹，這一等就是13秒，也讓後方車輛全堵住，有些機車騎士只能小心翼翼的往左鑽出去，交通狀況險象環生。

影片一出，網友紛紛留言表示「沒錯南雅夜市外的日常，每天都會有」、「機車駕駛很有耐心」、「往好處想，至少計程車有打右邊方向燈讓你知道(苦笑)」、「為什麼這種二十多年老計程車還能在路上跑？」、「為什麼這麼老舊的計程車不用被淘汰，政府的補助都花到哪裡去了？」。