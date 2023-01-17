本周即將進入農曆春節長假，預料來自全台的遊客將大量湧入台中各地旅遊，但又擔心會塞車，旅遊玩家建議遊客們，不妨選擇搭捷運、遊台中，探索中捷百大店家！

值得一提的是，由台中市經發局主辦的「探索捷運百大店家－你投稿，我請客？！」活動熱烈徵件中，只要去台中捷運周邊指定的合作店家探店，將心得、體驗等將藉由圖文或是短影音的記錄下來並投稿，就有機會獲得拿到總獎金20萬元的現金，徵件時間只到今年2月6日止。

伴隨中捷營運近一年半，帶動周邊商業聚落蓬勃發展，為鼓勵民眾挖掘中捷周邊好吃、好玩、好買及好住的店家，將心目中的中捷好店推薦出去，因此歡迎一起投稿分享，將發現的美好記錄下來，共同塑造中捷觀光生活圈。

投稿作品風格不限，只要提供合作店家三至五張圖片，或是一部短影音30秒至90秒，文案內容須呈現對於合作店家的整體感受，且包含環境、當天體驗等。

活動獎勵豐厚，首獎為2.5萬元獎金，第二名及第三名分別為1.5萬元及1萬元，佳作則高達50個名額，獎金3,000元，可說是有投稿就有機會獲得，邀請大家一起共襄盛舉，得獎作品未來也將有機會於粉絲專頁及相關平台露出，歡迎有興趣參與活動的民眾朋友們踴躍報名。