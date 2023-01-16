許多外食族為了顧及營養均衡，都會點一盤燙青菜配食，但近日有民眾到店家用餐，點了燙青菜後卻來了一盤豆芽菜，因此PO網抱怨，引起不少網友討論，認為豆芽菜算青菜，但以裝盤的量賣35元，真的是誇張了。

一名網友在臉書爆怨公社發文表示，自己到某間店家用餐，點了35元的燙青菜，沒想到老闆拿了一盤豆芽菜上桌，讓他有受騙的感覺，直呼「店家啊！您要拿豆芽菜當燙青，至少也先告知消費者吧」。

貼文引起網友熱議，不少人認為店家做法不妥，「第一次看到」、「大部分都是地瓜葉、菠菜居多」、「至少要綠色的吧，雖然豆芽也是有綠色的部分」、「燙青菜吃到豆芽菜我會生氣！」、「店家吃相很難看」、「35我自己炒一大盤全家人都可以吃了」、「我以前吃一個他給我燙秋葵」。

也有網友認為消費者應該先詢問，「有什麼毛病？這也算蔬菜啊，不然你也可以問你們燙青菜是用那種菜」、「通常是客人問，你要老闆每個進來講一次他會很累」、「我都會先問一下有什麼」、「會先詢問，如果是豆芽菜就不點」。