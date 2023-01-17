彰化縣議員第一選區資深議員林茂明，因涉嫌透過吳姓、陳男樁腳以每票500元代價向多位選民買票，上月遭收押禁見，經過長達32天的羈押，彰化地檢署16日依違反選擺法將他起訴，傍晚移審法院後，法官認為林茂明等人坦承犯行，諭知限制出境出海8月，限制住居。

彰化縣5連霸的縣議員林茂明涉嫌透過吳姓、陳男樁腳二人涉嫌以每票500元向多位選民賄選日前被收押禁見，彰化地檢署已對林茂明提起當選無效之訴，16日並依違反選擺法將他起訴，移審法院後，法官認定林茂明等3人坦承犯行，已無羈押之必要，諭知限制出境出海8月，並限制住居。

選前彰化地檢署接獲買票行賄情資，檢察官姚玎霖指揮彰化警分局、彰化縣調站、刑事警察局偵六隊等，查獲林茂明的樁腳吳男和陳男涉嫌以500元到1000元不等代價向選民行賄，吳男、陳男當時就遭檢方羈押禁見。

上月13日彰化檢方持拘票，指揮彰化縣調查站將連任成功的林茂明拘提到案，經漏夜偵訊後認為林茂明有湮滅、勾串共犯或證人之虞，訊後依違反《選罷法》向法院聲請羈押禁見獲准。

彰化地檢署依違反選罷法將林茂明起訴，並將在押的林茂明移審到法院，傍晚法官裁定林茂明與吳男、陳男等3人承認犯行，嫌疑明確，已無羈押之必要，訊後諭知3人限制出境出海8月，限制住居。