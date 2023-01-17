現今社會高齡化情況越來越嚴重，老年獨居人口持續增加，雖有許多善心人士捐贈物資，但礙於居住環境、身體狀況及沒有烹飪經驗朮媞堶鴞]，許多人雖拿到物資卻無法自行料理三餐，為解決用餐問題及不造成物資的浪費，林口區公所推動幸福便當店與區內多間便當店合作，讓經濟情況不佳或無法自行炊煮的長輩能在家附近的便當店就近取餐，除了每一餐都能吃到熱騰騰的飯菜，也可以得到更完善的關懷與照顧。

善的連線 推動募款

新北市林口區公所民政課長劉盈良表示，林口區公所推動幸福便當店至今已近三年，本案推動起因意外身亡的葉德勝理事長家人捐助做為本案推動經費，而整個案子至今能穩定運作也有賴林口各界的善款，西林里王國華里長、林口里蘇夏宗里長號召林口東福宮、林口西福宮、東湖福德宮一同響應，今年洪福宮周坤城主委；東林里陳洪賓里長引介賴榮昌林口區調解委員會的黃吳寶鑾委員與丈夫黃蒼賢以及親友邵吳含笑、黃謝素蓮、黃國華、陳惠萍；張文聰委員引介蕭寬仁，多人一同支持這個計畫，在得知這個計畫後主動捐助善款，共計接獲善款計30萬元，讓幸福便當店能夠穩定的運作，持續幫助所有需要幫助的人。

林口里蘇夏宗里長協助媒合便當店業者加入幸福便當店計畫。(圖／林口區公所)

方便取餐 完善照顧

幸福便當店推動的初衷，是因應高齡化社會來臨，獨居長者倍速增加，許多經濟條件不佳的長者雖能獲得許多救濟物資，但礙於居住條件限制或因自身已年邁行動不便，常遇到無法自行烹煮的窘況，如此一來除造成救濟物資的浪費，也無法解決長者用餐問題。為了解決上述問題，透過民眾通報有需求的個案，藉由里幹事及里長共同訪視，經評估確有需求者，公所媒合個案住處臨近的便當店，公所再依實際取餐數量每月與便當店結算費用，每次取餐以2個月為一期，後續會再依實際狀況評估相關事宜，除可及時解決因遭逢變故長輩的燃眉之急，也讓善款能幫助更多有需要的對象，並發揮最大效益。

關懷網絡 深入鄰里

而合作的便當店除提供長者餐點外，也需協助觀察長者的身體狀況，長者若未如期取餐或取餐時身體有任何狀況，可隨時通知里長或公所，讓便當店也成為社會關懷網絡的重要一環。

新北市林口區公所區長藍品畯表示，林口區已有多位里長共同推動此專案，分別為東林里陳洪賓里長、林口里蘇夏宗里長、西林里王國華里長、仁愛里劉鴻橋里長、麗林里薛純良里長以及頂福里蘇源和里長，讓更多有需求的長者都能得到關懷。本案執行至今合作的便當店從原本的3家增加到18家，受益人次107人次，十分感謝林口各界的好朋友一同推動這份計畫，讓這份愛能夠延續，社會更加溫馨和諧。

林口區調解委員會的黃吳寶鑾委員（左三）與丈夫黃蒼賢以及親友邵吳含笑、黃謝素蓮、黃國華；張文聰委員（右一）引介蕭寬仁，多人一同支持這個計畫，讓幸福便當店能夠穩定運作。 (圖／林口區公所)

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