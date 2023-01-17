桃園市私立大華中學創校至今擁有60年歷史，面對後疫情時代來臨，師生的教與學，包括教法、學習工具等教學模式大幅改變，大華師生突破傳統教學限制，提升學習彈性與即時性，化危機為轉機將教育翻轉創新。

台加2+1 可選擇國際課程

配合國家教育政策培養未來人才，大華推動「邁向2030教育大未來 The Future is now！」內容涵蓋雙語教育與混成教育等，盼成就具備數位素養的國際人才，因應瞬息萬變的國際競爭，並依學生未來必備能力調整教育策略，且師資及軟硬體設備透過學校中長期計畫已全面到位。

校方培養學生從知識面提升為能力素養，更以課程深化延展多元活動，在課程與活動中培養未來競爭力，另「台加2+1」課程的開設，更增加學生選擇國際教育的機會，期許大華孩子能多元展能，在各競賽及升學成效大放異彩。

大華中學高中部實施台加2+1課程，增加學生選擇國際教育機會。(圖／大華中學)

跨域學習 適性多元展才能

大華期許學生以「數位創新、跨域共好」為增能目標，使自身學習能具備數位素養並與時俱進，態度上應用學會學習、自主學習、愛學習的創客精神，自發性豐富學習歷程。

大華中學2022年特色課程以莎士比亞英文戲劇《暴風雨》、各領域公開觀課與各科豐富教學成果展現，在課程與活動中注重學習歷程，懂得反思與檢討。校方看見許多不同以往的進步，孩子們把握機會在舞台上發光發熱，展現適性多元才能，各個充滿自信令師長欣慰。

教育薪傳 兼顧傳承與創新

大華中學在2022年也迎來隆重的董事長交接典禮，原董事長方海龍自2011年回任董事長至今已11年多，決定交棒給能者，傳承教育薪傳使命，他在任期間新建宿舍大樓、增設小學部與幼兒園，幫助大華壯大教育規模。

新任董事長蘇景進教育資歷完整經驗豐富，辦學績效優良，期許與大華全體董事及學校同仁共同努力，以愛與專業、優質教學與有效學習，擘劃大華成為「K-12」完整學制，兼顧傳承與創新專業及國際視野的住宿型學園。

大華中學第17屆新任董事長印信交接典禮。(圖／大華中學)

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