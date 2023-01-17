農曆新年即將到來，不少民眾過年期間除了安排旅遊之外，參拜廟宇也是不可或缺的走春行程之一；除了祈求新的一年身體健康，也會向財神爺求發財金，祈願新的一年工作順利、財源滾滾，八里區公所整理八里新春必拜廟宇，讓你兔年運勢旺旺旺。

龜馬山紫皇天乙真慶宮

紫皇天乙真慶宮，祀奉玄天上帝為主神，真慶宮位於八里龜馬山，是國內規模最大的道教聖地，香火鼎盛，曾大年初一創下同時1萬7000名香客紀錄，宮廟建築參考中國武當山紫霄宮，廟頂以2950塊琉璃瓦組成「玄天上帝」4字，在遠方眺望仍清晰可見。春節期間來趟真慶宮拜拜，祈求消災解厄、進財補運，一年都可以流年順遂平安順利。

開臺天后宮

八里古廟「開臺天后宮」，和臺北市的關渡宮、淡水福佑宮同為淡水河口三大主祀媽祖古廟，擁有260年以上的歷史，更是臺灣唯一奉祀湄洲祖廟開基聖母神像，許多信徒多會來祈求媽祖保佑身體健康；大門上的石雕龍柱是廟裡最大特色，由日據時期石雕名匠張火廣、辛阿救共同重建，也形成2人拚對場的狀況，是現存少見的特色對場作建築，張火廣的作品人物表情詼諧可愛，辛阿救則是手工線條流暢，手藝不分軒輊，值得細細觀賞。

▲八里五福宮主祀天官武財神，是過年必拜財神廟。(圖／八里區公所)

五福宮五路財神爺

新春最重要就是迎財神，財神爺是過年必拜，八里五福宮主祀天官武財神，更有北部最大天官財庫金爐，在這裡補財庫，有三十六天官幫你守護，即使運勢不好也不會讓財庫虧空。

等運勢恢復時，再讓財庫中的錢繼續滾錢。除了補財庫這裡還能換錢母，將換得的錢母放入時常流動帳戶，或是零用金盒，就能財源滾滾來。

南嶽宮

八里南嶽宮主祀南嶽聖侯－趙孟頫。於清乾隆3年(西元1738年) 由汪姓人士自福建省泉州府同安縣後山埔祖廟奉請金身，由淡水登陸到八里坌下罟定居，並奉祀聖侯，由汪姓宗親建南嶽宮奉祀聖侯，到臺迄今已有200多年歷史。相傳南嶽聖侯具有祈福及防止水火、瘟疫諸災之功能，是八里下罟里重要信仰中心。

春節除了到廟裡走春外，也可以順遊八里渡船頭老街、八里左岸、八里十三行文化公園、十三行博物館、卡滋爆米花觀光工廠樂園、荖阡坑觀光農場、柚花香道等特色景點，從早到夜裡都好玩。另外也提醒民眾，雖然疫情趨緩，戶外口罩解禁，但到宗教場所走春或景點，人潮聚集處，仍應遵守防疫規定，祝福大家有個愉快的新年。

▲八里五福宮有北部最大天官財庫金爐，在這裡補財庫，有三十六天官幫你守護財庫。(圖／八里區公所)

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