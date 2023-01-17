位於新北市北海岸的三芝區，擁有純樸的農村、無敵的日落海景，以及全台少有的軍營風貌鐵馬休憩站；休閒假期，想來北海岸踏浪賞景嗎？想體驗在地鄉村氛圍嗎？想要騎著鐵馬，來趟追風之旅嗎？三芝區公所今年誠摯邀請一同來三芝遊山玩水，度過愜意的放假時光。

三芝海上觀景平台→新庄自行車公園

被譽為北海岸最美伸展台的三芝海上觀景平台，是最熱門的拍照景點，遊客緩步於長達57公尺的水藍色長廊與不規則地磚，彷若踏者碎浪一步步走入海中央；在平台的終點，佇立著以流暢線條環環相扣，如「戒」般堅定的意象，在夕陽的照射下，映出美麗的光輝。

站在平台上眺望蔚藍的台灣海峽，聽著海浪拍打的聲音，與身旁戀人共度浪漫時光，而雙灣自行車道旁的新庄自行車公園，是北海岸單車朋友的加水和打氣服務站，公園內除了亮眼的自行車裝置藝術、自行車造型花圃與融入海浪意象的無障礙性別友善廁所外，更特別設置可食地景區，讓孩子們與長者一同參與栽培，體驗從產地到餐桌的食農教育。

▲八連溪是孕育三芝文化的主要河流。(圖／三芝區公所)

八連溪→櫻花公園→虹橋

八連溪是孕育三芝文化的主要河流，過去因不當開發造成河畔農田汙染，長期雜草叢生，廢棄物隨意放置，在農村再生計畫的支持，與安康及共榮社區居民的努力下，將荒廢的農地復耕並推行友善耕作，共同發展農夫學堂與假日農夫市集，不定期舉辦生態導覽及農事體驗活動，讓這裡獲得第一屆全國「金牌農村」殊榮。

溪畔的櫻花公園是全三芝第一座特色共融遊戲場，公園內結合三芝農村意象，設置生動活潑的水車造型溜滑梯、可愛的茭白筍圍欄坐椅、梅花鹿與毛毛蟲搖搖椅、鳥巢鞦韆及櫻花水繪地坪等，充分展現本區的地方特色與文化共融；而位於三芝遊客中心附近的虹橋，以半月造型耀眼劃過河畔兩岸，充滿喜氣的紅色相當醒目，吸引往來遊客佇足欣賞河岸風光。

興華驛站→三芝田心子

坐落於巴拉卡公路靠近北新路的「興華驛站」，曾經是國軍閒置營區，經整建後搖身一變成為車友加水補給與休息的鐵馬驛站，園區內退役的M41D戰車，步槍造型的自行車架，以及哨兵亭都是熱門打卡點，迷彩外觀的旅客服務中心，則由特色店家「巴埕咖啡」提供輕食與飲品，讓往來陽明山的旅客一邊享受美食一邊度過悠閒時光。

位於北8鄉道4.5K處的三芝田心子，原本只是樂天社區的一處睡蓮水田，在農村再生計畫的改造下，成為獨特的水田濕地景觀，其中山水一色的倒影，如詩如畫，還可遠眺大屯山景，非常適合遠離城市的喧囂，來這裡享受寧靜愜意的午後。

假期何處去？不妨來趟三芝，不論是單人度假，情侶相約出遊，或是家庭小旅行，來三芝一定能度過美好的放假時光。

▲位於北8鄉道4.5K處的三芝田心子，原本只是樂天社區的一處睡蓮水田，在農村再生計畫的改造下，成為獨特的水田濕地景觀。(圖／三芝區公所)

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