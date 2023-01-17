桃園市勞動局為促進身心障礙者就業，設置身心障礙者職業重建服務窗口，整合各種服務管道，並透過個案管理方式，有效連結及運用轄內身心障礙者各項職業重建資源，使身心障礙者在職業重建過程中獲得適當的專業服務，以達協助身心障礙者就業的目的，並提供多項輔導及就業措施，協助15歲以上領有身心障礙證明、有就業意願及就業能力失業者，可就近前往勞動局北區或南區職業重建服務窗口接受服務。

職訓班就業率逾8成

技能提升，就業無礙：身心障礙者職業訓練開辦類別有資訊類、工業類、清潔類、服務類、按摩類、設計類等，訓練專長及教導專業技能，111年共開辦9個職訓班計有153人參訓，110年訓後就業率達82.4％。

職務再設計補助：為有效協助身心障礙者克服工作障礙，增進工作效能，進而順利進入就業市場並穩定就業，提供協助改善工作環境、機具設備、工作條件或調整工作內容等個別化的分析評估方式，以減少或消除雇主進用障礙，每一申請個案每人每年補助金額以10萬元為限。

支持性就業：勞動局自聘及委託12家單位共19位就業服務員辦理支持性就服，由就服員開發就業機會，協助身心障礙朋友職前準備，再將其推介至適合職場，於職場陪伴身心障礙朋友學習工作內容、瞭解其就業情形適時提供協助，進而能獨立穩定就業，近3年已服務1000餘位身障者，就業率近60％。

▲身障職業訓練專業汽車美容班學員術科操作。 (圖／桃園市政府勞動局提供)

設立庇護工場供見習

庇護性就業：庇護性就業服務為身心障礙者就業模式之一，對有就業意願，但就業能力不足者，推動設立庇護工場，提供庇護性就業服務。另外，對於短期內無法進入競爭性就業市場或庇護職場就業之身心障礙者，提供在庇護工場內職場見習服務。勞動局爭取公有基地及社會住宅，並鼓勵企業及社福團體參與設立庇護工場，目前已設立19家庇護工場，可提供庇護性就業人數177人及見習員21人就業。

促進企業足、超額進用身障者：為鼓勵企業足額進用身心障礙者，111年9月義務機關1820家，進用身障者9271人，進用比例達149％，每年表揚超額進用身心障礙者績優企業，並每季獎勵超額進用身心障礙者企業，積極輔導企業足、超額進用身障者。

推廣視障按摩增收入

推廣視障按摩，促進就業：為協助桃園市視障者，輔導設立視障按摩小站共有21處，私人視障按摩院及個人工作室共64處，協助推介企業進用視障按摩師145人，為行銷桃園市視障按摩，勞動局積極辦理按摩巡迴推廣活動、視障按摩業行銷宣導及按摩師服務品質提升等方案，以達宣導桃園市視障按摩據點增進視障者工作機會及收入。

▲南門公園庇護商店員工進行上架陳列工作。 (圖／桃園市政府勞動局提供)

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