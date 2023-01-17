桃園地區頗負盛名的健行科大，不僅在國際各項競賽中屢屢獲得大獎，深度與產業接軌，和許多上市櫃大廠進行產學合作，更創造了超高就業率，結合優良師資及嶄新的教學環境，儼然已成為桃園地區首屈一指的私立科大。近年也跨足國際，與澳洲西雪梨大學、莫斯科大學等國際名校簽訂跨國教育合作備忘錄，期望攜手國際，培育出更具國際觀的專業人才。

企業實習 拓展實務經驗

健行科大在教學方面強調以「做中學、學中覺」為精神進行扎實訓練。為拓展同學實務經驗，安排許多企業實習機會，合作企業包括宏致電子、日月光半導體、和盟電子商務、欣興電子、合晶科技、寒舍酒店、雲品飯店、國賓大飯店、老爺大酒店、匯豐汽車、國瑞汽車、德安航空、聯邦銀行、台中商銀、永豐銀行等共170多家。

坐落於桃園市中壢後火車站不到10分鐘路程的健行科大，十分重視教學設備與環境的更新，除每年投注大筆經費於基礎軟硬體設備外，也興建新穎的教學大樓，並透過申請教育部技職再造計畫及獎補助款來提升教學設備，以打造舒適優良的學習環境。近五年來，從教育部獲得教學卓越計畫及深耕計畫獎助金額達2億1千多萬元；在電子、電機、機械、資工領域申請技職再造計畫及太陽光電人才培育基地、三維建模人才培育計畫補助共計1億7千9百多萬元；近五年獲獎補助款在私立科大中名列前茅，各項學習資源充沛，辦學績優深獲各界肯定。

「好學有禮」的優良校風

以「好學有禮」為校訓的健行科大，多年前成立「學禮書院」，期許全校教職員以身作則，樹立優良典範，秉持「謙虛的交流、恭敬的對待」的校園文化，由上而下潛移默化影響一萬多名學生，進而形塑「有禮」的校園文化，培養學生的職場倫理與工作態度，以成為優質的一流大學。健行科大歷年畢業生在各領域均表現出色，學校不管在師資、軟硬體設備及教學品質上均為桃園地區第一首選，歡迎有心向學，想進入優質企業就業的你，加入健行科大的行列。

▲室內配線技能檢定考場。 (圖／健行科技大學提供)

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