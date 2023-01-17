嘉義縣有林相豐富的阿里山公路沿線及西北廊道、浪漫絕美的濱海風景、鬱鬱蔥蔥的田園景觀，還有人文歷史名蹟，多樣的城鄉風貌值得大家來欣賞，為讓更多人看見嘉義縣，嘉義縣長翁章梁上任後，縣府匯集超過300處場景，成立「嘉義縣場景簿」網站，期待更多嘉義美好風貌，都在影視劇中呈現。

「嘉義縣場景簿」把場景分成建築、宗教場所、交通設施、校園、自然景觀等各種類別，並附上詳細背景介紹與交通方式，方便使用者查詢，且除了影像工作者外，也歡迎鄉親到網站上發掘一些嘉義景點，來一趟特色景點之旅，會是另外一種特別的旅遊體驗。

影視劇組嘉義取景 縣府提供獎勵拍攝補助

包括連續劇《用九柑仔店》、《天之蕉子》、電視電影《無主之子》，以及知名國片《消失的情人節》、《蚵豐村》、《返校》等許多知名影視都來嘉義取景、拍攝，2022年電影《你在我心上》改編自蔡智恆（痞子蔡）原著小說《國語推行員》，電影演出80年代在學校說台語會被處罰的年代，衍生出校園單純美好又刻骨銘心的青春戀曲，主要拍攝場景都在嘉義大林，且縣府不只提供行政協助，也有獎勵拍攝補助。

到布袋洲南鹽場可以體驗鹵缸泡腳、踩漿、玩泥巴、喝鹽工茶等鹽田文化。（取自嘉義縣場景簿）

《神人之家》導演盧盈良民雄鄉在地出身，回到家鄉拍攝紀錄片，讓很多觀眾產生共鳴。2022年11月底上映首個周末，票房就破百萬，是最有嘉義味道的「神片」，新聞行銷處辦特映會也邀民雄鄉親一起欣賞，讓在場鄉親熟悉而感動。

嘉義縣有豐富的文化底蘊，透過鏡頭可以發現嘉義不同面貌，縣府認為，雖然無法成立大型影視基地，但嘉縣的山海美景、農村聚落，就是最天然的攝影棚，為讓影視公司在嘉縣規畫不同主題影片的拍攝場域，縣府配合影視補助計畫，在新聞行銷處設置影視協拍窗口。

設影視協拍窗口 翁章梁親上陣宣傳

縣府提供勘景、協調與經費補助，服務影視公司及支持本土影劇產業，除行政協助，疫情嚴峻時期，縣府也補助到嘉縣拍片的劇組至醫院快篩或購買快篩試劑經費，讓劇組在嘉拍攝、取景無後顧之憂，包括網路聲量極高的LINE TV原創實境節目《開著餐車交朋友》到嘉義拍攝時，縣長翁章梁也親身參與錄製，介紹在地風土農產。

嘉義縣有山、海、平原的自然風光及濃厚的人情味，豐富的地景及多樣的風土民情，可以協助呈現多元影視議題，縣府會持續打造友善的影視環境，讓影視工作者能在此安心拍片、創作。

領航員：翁章梁（嘉義縣縣長）嘉義縣得天獨厚，不但擁有多樣城市風貌，跨年代的場景也找得到，為吸引影視劇組來嘉拍攝，縣府推出場景簿，也搭配影視補助、設置影視協拍窗口，提供影視劇組即時服務，縣府要透過多元媒介、管道和行政效率，讓各界看見嘉義、認識嘉義，更歡迎各大影視劇組，來嘉義找出「嘉義縣場景簿」最佳場景完美合拍，透過影像鏡頭讓大家看見嘉義的美好！(圖／嘉義縣政府提供)

（嘉義縣政府新聞行銷處廣告）