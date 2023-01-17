今年春節假期有10天，親友歡聚團圓，也適合安排到戶外走春踏青，舒展身心，為新的一年儲備滿滿的能量。臺南市有溪南、梅嶺及左鎮光榮等3個休閒農業區，歡迎您闔家光臨。

「七股溪南」休閒農業區

七股區溪南休閒農業區有溪南村休閒塭釣場、食漁食農實業行、海鹽漁風企業社、好奇美學實業社、欖人生態民宿、春園高爾夫農莊、美雲健康果園、龍海號、永順號、龍山號、歌珊有機農園、七股無毒草莓園、七股莓開眼笑草莓園、三不等海產等60家營運點，周邊有紅樹林保護區生態景點，以及黑面琵鷺保護區、七股鹽山、鹽博物館等觀光景點、雲嘉南七股遊客中心。

自台17線省道往西轉入南31-1號縣道，就有豐富的漁鄉風光，更是日本及海外遊客來台旅遊指定旅遊漁村之一，同時也受到全球綠色旅遊研究中心的認證頒發「綠色旅遊認證」的殊榮。

因濱海地帶屬於鹽分土壤而孕育豐富的生態及農漁業資源，遊客能在這裡品嘗到虱目魚、文蛤、牡蠣、蝦、螃蟹、柑仔蜜、地瓜、洋香瓜、芭樂、草莓、芒果、牛奶等多元在地食材；園區內重現塭仔、摸魚、桶間寮等七股漁鄉縮影，民眾除享用漁家大餐外，更可深入體驗漁村生活。

「梅嶺」休閒農業區

梅嶺休閒農業區地處於海拔500-1100公尺之間，大部分的山坡地遍植梅樹，是臺灣最大的梅子出產地之一，其實「梅嶺」原名為「香蕉山」，日治時期當地生產的高品質香蕉專門外銷日本，在香蕉產業沒落後，居民改種梅子才造就了現在梅樹遍野的景觀，近年根據文獻考據，發現梅嶺在日治時期就設有咖啡試驗所，可以說是南臺灣最早種咖啡的地區。

梅嶺休閒農業區除了有梅花可賞及各項梅子加工產品體驗外，區內也蘊藏豐富的自然生態景觀，尤其每年初夏的賞螢，更是寓教於樂的最佳選擇，假期不妨來趟梅嶺休閒農業區大啖梅子套餐、喝杯香醇咖啡再體驗休閒採果、梅子加工DIY。

「梅嶺」休閒農業區。(圖／各休閒農業區提供)

左鎮光榮休閒農業區位於臺南市東南方，是西拉雅族重要居住區，也有全臺最大藏傳佛寺-噶瑪噶居寺、左鎮百年教堂、左鎮化石園區等多元文化，區內雖然地勢不高，但地形卻是高低起伏，形成半面山、斷崖、曲流、深谷等特殊地景。

全區幾乎由白堊土所形成，平坦的腹地不大，因此不利耕作，居民樂天知命的開朗性格，在遍布惡地形的環境中種植芒果、破布子、山藥、山蘇、火龍果、竹筍等農作物，因白堊土含水量較低，當地出產的水果格外香甜美味。可預約菜寮陳果園採摘水果、堅持火龍果園線上預購紅龍果、晨曦山莊住民宿及308高地農業體驗。

左鎮二寮是全臺最低海拔可觀賞到日出的地方，夏季是最佳的觀日出時節，看完日出可銜接體驗左鎮光榮休閒農業區與左鎮農會共同開發的四季農遊，留下深刻美好的回憶。

釣魚。(圖／各休閒農業區提供)

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