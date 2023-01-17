COVID-19疫情爆發至今逾2年，從2022年4月本土單日確診破萬例起，臺中市政府民政局秉持市民即家人的精神，攜手各局處資源，7月22日首創嬰幼兒快打站，由各區公所發通知單，設籍本市滿6個月至未滿5歲嬰幼兒不必預約即可施打，積極維護嬰幼兒健康，減少醫療費用支出，進而提升嬰幼兒的群體免疫力。

播卡通片 幫孩童紓壓

每個孩子都是父母的心頭肉，在嬰幼兒疫苗接種方面，市民除可向醫療院所預約，也能到區公所開設之嬰幼兒快打站施打，其中快打站特別重視安全問題及舒適度，民政局指出，在設置嬰幼兒快打站時即事先妥為規劃各項服務措施，訂出SOP讓運作流程更周延，站點安排以各區轄內校園為優先，並增設嬰兒車行進的無障礙坡道、臨時性哺乳室、尿布台等設施，建立親子友善環境。

此外，各嬰幼兒快打站還提供授權卡通片或音樂，部分站點甚至有限量親子口罩及貼紙，透過簡易溫馨的布置紓緩兒童不安情緒，施打時段開放周邊道路鄰近臨時停車位，並妥善規劃平日、假日開設時段，藉以提高家長帶孩子前往施打疫苗的意願，有效快速提升本市嬰幼兒健康防護力。

▲臺中市長盧秀燕視察嬰幼兒疫苗快打站，了解孩童接種情形。(圖／臺中市政府民政局)

開設450場次 服務27818人

統計自2022年7月至11月，臺中市嬰幼兒快打站累計開設450場次、服務人數達27818人；另依據衛生福利部疾病管制署累計至去年11月21日「各類COVID-19疫苗接種對象累計接種人次與各縣市COVID-19疫苗接種率」數據，臺中市完成第一劑6個月至4歲疫苗接種率為49.8％、完成第二劑接種率25.2％，皆為六都第一。

臺中市政府團隊秉持民眾健康優先，同時為防範BA5及其他新型變種病毒株可能帶來的新一波疫情，持續主動服務本市每一個家庭及家中寶貝，未來也將適時配合中央政策做出滾動式修正，延續關懷服務、暖心不打烊，陪伴民眾安心度過疫情，守護市民健康。

▲臺中市政府設置的嬰幼兒快打站特別規劃哺乳室等設施，體貼父母們的需求。(圖／臺中市政府民政局)

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