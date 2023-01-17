配合國家發展委員會的加速推動地方創生計畫，教育部青年發展署於北、中、南、東等4區打造區域性青聚點，雲林縣政府爭取中區青聚點獲得教育部青睞，補助1375萬元打造座落於雲林斗六市歷史街區內的一處三連棟雲林縣舊警察宿舍，成為中部青年們共同學習交流的「心聚點」。

串聯周邊館舍 推動團隊學習

舒適、寬敞的中區青聚點毗鄰雲林溪，周邊有雲中街生活聚落、行啟記念館、二手玩具屋、官邸兒童館、斗六社會福利服務中心它甈F資源場域，擁有可容納20人討論的會議室、共同工作空間、多功能空間，青年朋友可以在此舒適地聯誼、交流、宣傳活動、展示成果或為自己充電！

雲林縣府勞青處長張世忠說，中區青聚點剛好串聯周邊館舍，可推動各項青年多元培育與活動，以培力青年人才為重點，推動青年團隊鏈結及標竿學習，形成一個共好共融的區域性網絡。

▲中區青聚點戶外空間舒適寬敞。(圖／雲林縣政府勞動暨青年事務發展處提供)

主題式活動 已2151人次參與

中區青聚點以「生活品質產業」為出發點，推動青年培力課程如「大師未來趨勢講座」、「在地文化走讀與調查活動」、「年輕人的14堂課」等主題式活動，並提供在地發展諮詢門診、業師輔導等人才培育服務，帶領在地青年認識盤點在地DNA及優勢，作為創業的基礎。

中區青聚點服務範圍涵蓋苗栗、台中、彰化、南投、雲林、金門等6個縣市15歲到40歲之間的青年，2021年至2022年共計辦理52場次的人才培力活動，共2151人次參與，更串聯118個地方創生組織，及協助5個青年團體取得計畫或館舍經營權的亮眼成果。

▲ 領航員：張麗善（雲林縣長）。一個人走得快，一群人走得遠，中區青聚點的交流可以讓夢變得更大、更美好。青春無敵、青年尚讚，雲林縣政府持續為年輕人加油！(圖／雲林縣政府勞動暨青年事務發展處提供)

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