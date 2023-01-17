宜蘭縣利澤垃圾資源回收廠為全國焚化廠模範生，自103年起連續5年獲得年度查核評鑑優等以上佳績，108年更榮獲全國評鑑最高榮譽「特優獎」，109年度環保署首次將焚化廠及其管理機關宜蘭縣政府環保局分開查核評鑑，雙雙奪得「特優獎」，為全台首例連續2年唯一榮獲「雙特優獎」的縣市！

打造再生循環經濟

垃圾焚化處理是維持環境品質最重要的存在，需秉持永續經營理念，努力解決垃圾問題並提升焚化效能，遂思考如何由廢轉能；而近年來利澤焚化廠採智能化與科技化邁進，透過完善的設備保養汰換、能源管理與智能燃燒控制三大系統，並提升焚化底渣篩分去化品質，由廢棄到再生打造再生循環經濟體系。

垃圾進廠過磅系統利用AI智能系統，輔助清運車輛過磅自動辨識。(圖／宜蘭縣政府環保局提供)

舉例來說，保持設備妥善率極高狀態，其109年鍋爐運轉率達94%，焚化處理量得以維持每年20萬公噸以上之水準，方可利用焚化餘裕量協助全國推動區域合作政策，有效協助解決垃圾問題。

此外，因應科技時代來臨，110年度宜縣府環保局獲行政院環境保護署經費挹注，建置全台首例焚化廠人工智能系統（AI），藉視覺影像分析預測垃圾熱值，穩定燃燒狀況，並提供回饋控制功能，使燃燒控制更加精進提升，讓焚化廠邁向科技新紀元。

落實潔淨節能減碳

環保局長黃政釧表示，利澤焚化廠營運至今已邁入第17個年頭，各項營運績效維持優異成績實屬不易，有賴縣民全力落實珍惜資源、清潔隊員與環保單位同仁共同守護美麗蘭陽，方能再次榮獲最高榮譽3特優獎！

未來利澤焚化廠園區不侷限焚化垃圾，除戮力推廣環境教育外，將持續精進整體園區規劃，使廢棄物處理流向更為多元妥善，以落實潔淨、節能減碳、資源永續目標，為維護美好環境品質而努力。

垃圾貯坑均質度數據化。(圖／宜蘭縣政府環保局提供)

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