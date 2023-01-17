廟宇巡禮 吉祥旺旺來

頂泰山巖及下泰山巖為泰山重要信仰中心，年年榮獲新北市政府表揚為績優宗教團體，頂泰山巖於國曆元月8日、下泰山巖於元月15日，分別舉辦揮毫贈春聯活動。頂泰山巖正月初一起，有過平安橋、博發財金、呷平安麵等活動；另下泰山巖農曆二月初二拜天公後準備湯圓分享給信眾，讓參加民眾旺旺一整年。

明志書院於西元1763年由貢生胡焯猷捐地建立，是北臺灣最早成立的官方學校，也是泰山人文薈萃、文風鼎盛的底蘊所在。書院主祀朱熹夫子，每年辦理祭祀，以擴大宣揚並延續先賢辦學義舉的精神。112年是明志書院建立260週年，除籌備擴大祭典規模，並將和泰山獅王節、顯應祖師聖誕等活動串聯。揮別疫情，期待您來泰山進行一場宗教文化巡禮唷！

泰山獅王文化節─大顯獅威 問鼎泰山

顯應祖師為泰山當地重要宗教信仰，為慶祝顯應祖師聖誕而辦理的泰山獅王文化節從2007年舉辦至今，已邁入第17個年頭，社會組菁英決賽問鼎泰山，精彩的賽事一掃這幾年疫情帶來各方面的低潮，獅威震天振奮人心！

除了邀請國內舞獅高樁好手齊聚，問鼎泰山獅王寶座外，同時也規劃榮耀獅王回顧展，呈現歷屆經典畫面，一樓的弄獅體驗區讓大小朋友自由舞獅過過癮，以及每年都大排長龍的「來去給祖師爺請吃鹹粥」活動，會場人潮絡繹不絕熱鬧滾滾。

農曆9月18日為「顯應祖師聖誕活動」，安排參賽隊伍以大獅及小獅拜壽祈福，「禮敬祖師、祥獅助慶」展現泰山人對顯應祖師的尊敬與重視，聖誕大典遶境活動，為新北在地的居民祈福保平安。

頂泰山巖分別於110、111年顯應祖師聖誕捐贈新臺幣壹佰萬元給新北市好日子愛心大平台，用於防疫基金暨弱勢照顧金，為地方及防疫盡一份心力，同時積極弘揚地方文化，深入研究在地文史，延續地方傳統文化精神。

▲農曆9月18日顯應祖師聖誕，舞獅於下泰山巖恭祝顯應祖師聖誕千秋。(圖／泰山區公所提供)

泰山特色公園悠遊趣

■1.楓樹腳公園

楓樹腳公園位於泰山區楓江路26巷，是當地居民休憩首選，111年公園重塑園內步道廣場，使用了黑珍珠般的抿石子作為底色，搭配亮眼的紅色花邊並以抿石子形塑了兩片美麗的楓葉圖案，彼此輝映。公園設計透過拓寬步道、更換面材為平整的抿石子及入口更新壓花地坪，以增進民眾散步運動的體驗，步道周邊佈設休憩座椅，運動累了，也可以坐下來聊聊天，休息一下！並且增設了多盞高燈，大大地增加夜間散步運動時的安全性。

■2.黎明公園

黎明公園是小而美的鄰里公園位於泰林路二段底，遊具區規劃了符合泰山在地意象的森林主題遊具，並且以泰山、大窠溪及植栽花卉作為主題圖樣，來打造安全的無縫地墊。整個公園不僅僅是兒童遊戲區做了精巧的改善，並且新增體健設施，無論是身體的各個部份，都可以在此區獲得運動。樹下新增的平台，更是休憩聊天的好地方，運動累了，即可到此處乘乘涼，話家常。

■3.同興公園

同興公園是當地居民休憩與平時散步時的好場所位於仁義路及仁愛路交叉口，111年經過公所全面更新，採用無縫軟鋪作為遊戲場鋪面，流線型色彩和兔子意象設計使公園更具光彩。原有滑梯設施更增加規模，輔以流線型設計之彩色無縫軟鋪更顯精緻亮眼，不僅家長及孩童更加喜愛這座美麗的鄰里公園，未來更可成為泰山新景點。

■4.楓樹河濱公園蒜香藤花季

楓樹河濱公園位於泰山區和平街底，楓江路河堤旁，公園最大特色便是栽種了近二百公尺的蒜香藤，蒜香藤又名「紫鈴藤」，花瓣為淺紫色，當春季及秋季的花期來臨，一串串花穗垂落，隨著微風搖擺，彷彿一片紫羅蘭色織布在空中垂掛，又像是由花海組成的瀑布傾瀉而下。蒜香藤花只能綻放五至七天，每當花期一到便吸引許多遊客爭相前來觀看這曇花一現的美景，除了可以欣賞花海外，公園也設置了小橋及涼亭，民眾可以站在橋上與紫色花穗拍照，或是坐在涼亭裡搭配優美風景聊天休息，兩者都別有一番風味。泰山區公所於公園新設了泰山第一座性別友善廁所，並增設了蒜香藤花架及景觀廊道，使民眾能夠更舒心使用服務性設施的同時，也使公園增添了不少風采，友善各個前來公園的鄉親朋友。

貴子坑溪水岸藍帶願景

「貴子坑溪河川環境營造計畫」不同以往河川整治的模式，特別導入生態及昔日泰山人文歷史及在地元素，期望從「水」與「文化」的角度，找回並創建屬於貴子坑溪的獨特個性與魅力，打造更勝以往的新北之心景觀河廊，設計階段即榮獲「2021第九屆台灣景觀大獎」環境規劃設計類佳作獎殊榮。

新泰塭仔圳重劃（第一區）為新北市近期最大的整體開發案，面積達276公頃，貴子坑溪位於重劃區中心，為未來新北重要門戶，新北市政府特別整合重劃案之推動，辦理「貴子坑溪河川環境營造計畫」，針對貴子坑溪3.26公里河廊及周邊沿線11處公園、1處園道辦理整體規劃，總計營造面積約26公頃，並透過在地訪談及工作坊，邀請新莊社區大學、輔仁大學、明志科大及周邊生態環境相關之民間團體等一同參與討論，最終運用「乾淨的水」、「水循環」、「藍綠帶生態串聯」及「人文記憶重現／活化」等策略進行貴子坑溪空間佈設。

貴子坑溪曾為重要的灌溉水圳，圳溝戲水、抓魚，曾是在地重要的生活記憶，但隨土地開發與違章工廠進駐，水圳、埤塘及草埤地景已消失，本案秉持「生態設計」理念，希望破除過往河岸堤防總給人生硬及難以接近之感覺，除減少混凝土使用外，設置不規則拋石、砌石，形成自然之瀨、淵，營造生物之棲地，更在不影響防洪機能的原則下，於公五及公五之二公園腹地適度放寬河道範圍，打破堤防邊界，還地於河增加蜿蜒流路，創造深潭、淺灘及緩流等多元的自然河道樣態，並以地形變化、複層植栽與水生植群營造景觀；另配合下沉式公園、落瀑等設計，拉進水岸與人之距離。

泰山（舊名「山腳」）為新莊平原早期開墾的地區，人口移入定居後，建廟立書院，以義田創辦的「明志書院」更為台北首學，人文薈萃，公園運用地形變化、竹圍意象複刻過往地景，並延伸明志書院義學精神，設置竹林義學堂，設施與鋪面適當融入書法文句，導入人文故事與景觀特色，勇獲「2021第九屆台灣景觀大獎」環境規劃設計類佳作獎肯定。

▲貴子坑溪河川環境營造未來願景圖。(圖／泰山區公所提供)

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