結合藝術、手創、慈善的台灣藝術博覽會在2016年舉辦首屆後，獲廣大回響，每年都邀請藝術愛好者在台灣藝術博覽會中找回對藝術的初心與純粹。立法委員何志偉表示，小時候成績不好、又過動，但每周都很期待上美術課，後來每天學畫畫，從作畫過程中讓「自己和自己溝通」，找到一股安心、安定的力量。從政前就相當關注藝術治療，希望小朋友多畫畫，在社團法人貓頭鷹藝術協會理事長姚通吉、內湖社區大學、扶輪社出錢出力下，共同創辦台灣藝術博覽會。

藝術家來分享創作心得

去年台灣藝術博覽會於中秋連假在世貿一館盛大登場，以「藝鄉人」為主題，邀請近百位國內外知名藝術家與畫廊團體共襄盛舉，共同引爆藝術力，也是新冠肺炎疫情爆發後，台灣第一個重新恢復舉辦的藝術博覽會。

何志偉回想以往曾在戶外舉辦台灣藝術博覽會，最後進展到台北世界貿易中心展覽大樓（世貿一館），他說，不期待成功，但成功是給有勇氣的人，如今台灣藝術博覽會已成為藝術家與孩子、民眾一年一次的約定，每次舉辦都當成最後一次舉辦用盡全力籌備。

他說，台灣藝術博覽會除了展出畫作、藝術品，不少藝術家會到場和民眾分享創作心得、心境與民眾交流，另主辦單位也會向全國國小學童徵稿，作品可在博覽會上展出、義賣，所得捐給失親兒福利基金會、愛心第二春文教基金會等慈善團體，讓小朋友體會創作的快樂過程，也能獲得自我價值肯定，甚至在賣掉畫作後可幫助其他人，主辦單位更從不少孩童畫作中找到「珍珠」，挖掘出不少孩子都相當有創作天份。

身心障礙孩子畫畫助人

令何志偉印象最深刻的是，甚至有多重身心障礙的孩子，連筷子都拿不起來，但也作畫義賣幫助其他小朋友。他指出，推動台灣藝術博覽會過程，「也許我們走得很慢，但每一步都有能量跟溫度。」

何志偉說，姚通吉希望家家戶戶都有一幅屬於自己的畫，所以在台灣藝術博覽會上拍賣的畫作，定價都很平民。辦展過程中，何志偉發現對他人生最大一個改變，就是發現好多善良，就像藝術品雖然不會說話、沒有聲音，但卻記錄下當代的一切喜怒哀樂。

兒童慈善繪畫大賞徵件

何志偉強調，他體悟到生命中有時候社會也許很紛亂，創作者、藝術家可能是最清醒的人，不是大富大貴、有權力的人，但可以用自己的方式改變世界、用美拯救世界，而畫作也總是可為人們帶來安心、安定、快樂。

2023台灣藝術博覽會兒童慈善繪畫大賞目前正在徵求畫作，只要是國小在校學生在今年4月15日前，填妥報名表並把作品寄送至台北市內湖社區大學即可，預計在9月8至11日在台北世貿一館展覽與義賣，活動詳情可洽台灣藝術博覽會官方網站（https://art.kje-event.com.tw/）或臉書粉絲專頁（https://www. facebook.com/art.kje）。