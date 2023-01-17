300年歷史古城 廟宇蘊含藝術與故事

新竹市舊名竹塹，先人墾拓迄今已逾300年歷史，承襲著傳統文化，貿易的鼎盛帶來了繁榮，也造就了頻繁的宗教活動，這些廟宇乘載了新竹的歷史與文化，蘊含的藝術及故事，值得我們深刻去品味及探討。

新竹市政府為了保存這些傳統文化，讓宗教文化活動能夠綿延不斷的傳承下去，在每年的農曆七月，分別與新竹都城隍廟及竹蓮寺合作辦理中元城隍祭及七夕成年禮活動，持續推廣傳統文化，推動優質宗教活動。

新竹都城隍廟正殿有光緒皇帝御賜的「金門保障」匾額，另一匾為「陽贊陰理」則是開臺進士鄭用錫所贈。(圖／新竹市政府民政處)

新竹最具代表性的寺廟，莫過於新竹都城隍廟，列屬市定古蹟，創建於1748年，為目前台灣位階最高的城隍爺，以三川殿及三疊式屋頂最具特色，正殿有光緒皇帝御賜的「金門保障」匾額，另一匾為「陽贊陰理」則是開臺進士鄭用錫所贈，是具代表性的歷史文物。

中元城隍祭 熱鬧賑孤

每年最重要節慶就是農曆七月的中元城隍祭，活動由開虎門揭開序幕，首先是象徵消災解厄的夯枷儀式，接續為大、二公子出巡的查夜暗訪，以及最熱鬧的奉旨賑孤活動，每年湧入大量信徒，人山人海，熱鬧非凡，是新竹的宗教盛事。

七夕成年禮 歡喜做十六

新竹竹蓮寺，俗稱「新竹觀音亭」主祀觀世音菩薩，在正殿三尊泥塑金身觀音媽有300多年歷史，寺中並保存全臺罕見有雙龍護邊裝飾的「大海慈雲」御賜金匾最具價值，寺中花窗精雕細琢，一牆一瓦皆仿古製，亦懸有多幅名畫與古匾，成為珍貴的文化資產，在每年的農曆七月初七，七娘媽聖誕，竹蓮寺都會為年滿16歲的青少年舉辦盛大的「做十六」成年禮儀式活動，並且辦理七夕成年晚會，每年均吸引近千人參加，場面壯觀熱鬧。

竹蓮寺做十六成年禮。(圖／新竹市政府民政處)

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