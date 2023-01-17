鎮政面面俱到 迎向美好後龍

苗栗縣後龍鎮是個濱海小鎮，卻擁有高鐵苗栗站、台鐵山海線車站、國道三號、西濱快速道路等重要交通經過，這成為後龍鎮適合發展觀光的基礎，於是前鎮長朱秋隆帶領後龍鎮公所團隊，在每年的初夏舉辦西瓜節，冬季舉辦花生甘薯節，搭配打出名氣的後龍健行活動，無形中行銷了後龍鎮的農產、觀光、美食、景點、人文風情。

半天寮好望角 縣級風景區

觀光方面，公所成功推動半天寮好望角順利晉升為「縣級風景特定區」。完成兩大停車場以及公廁興建，讓好望角已初具縣級風景區的規模。接任的鎮長謝清輝，則是接棒要向中央爭取能源教育館，讓好望角具有教育觀光功能。

後龍健走每年都吸引數千名運動愛好者共襄盛舉，前鎮長朱秋隆（前右）也與民同樂。(圖／後龍鎮公所提供)

除了觀光方面將後龍鎮的優勢發揮得淋漓盡致。後龍鎮公所的行政辦公大樓重建，也有亮眼的成績，是臺灣基礎建設的規畫楷模。

社會福利獲肯定 富麗共好

在社會福利部分，提供全鎮國中小學子，每周三次鮮奶補給。並設置獎學金，讓許多向學的孩子獲得鼓舞。除此之外，全鎮鎮民意外險的投保，也讓鎮民十分肯定。

除了鎮民要過得好，後龍鎮公所近年也積極處理後龍生命紀念館的新建事宜，目前新的生命紀念館聚善堂已完工，讓先人也安心樂居，後龍鎮公所的周延思維及效率，令鎮民感念。

前後龍鎮長朱秋隆（右）與台語歌王許富凱（左）拍攝2020西瓜節微電影《尚甜ㄟ西瓜》。 (圖／後龍鎮公所提供)

後龍鎮公所以「山海皆美、富麗共好、美好後龍」為大方向，積極推廣產業、觀光、在地經濟、硬體建設、社會福利措施，全面且亮眼的成績單，讓後龍有了不同的基礎，「美好」二字讓後龍鎮民深深認同，也為朱秋隆鎮長八年的執政，留下亮麗口碑。（後龍鎮公所廣告）