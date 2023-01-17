發現中科之美 蓄積園區藝文軟實力

中部科學園區管理局長期致力於園區景觀環境、公共藝術營造，特別舉辦「發現中科之美－2022在中科遇見公共藝術攝影比賽」，獲得熱烈回響，總計近800件作品參賽，最後評選出35件獲獎創作，包括「夕照美景」、「水晶球」等都呈現中科園區之美，得獎作品在臉書粉絲專頁「中科新鮮事」開放欣賞。

攝影比賽 回響熱烈

首獎作品「夕陽美景」呈現后里園區公共藝術《飛躍AI-I》在夕陽餘暉下的不同樣貌。(圖／中科管理局)

在中科遇見公共藝術攝影比賽共評選出首獎、銀獎、銅獎及12名佳作、20名特別獎，首獎作品為張琨輝的「夕照美景」，呈現后里園區公共藝術「飛躍AI-I」在夕陽餘暉下的不同樣貌；得獎者趙令級創作的「水晶球」則展現台中園區公共藝術「流動連結」獨特的構圖意象與趣味，奪下銀獎。

銅獎得獎者趙牧賢的作品「黃金山脈」，為旭日東昇時結伴騎自行車、悠然穿越台中園區公共藝術「金色山脈」下的瞬間。中科管理局長許茂新指出，這場攝影比賽主要以促進民眾參與為目的，盼讓一般民眾、各路攝影高手及園區從業人員，都能實際走進中科園區拍攝美景，成功營造「園區與社區」的友善互動。

優質文化 友善社區

2021年在后里園區設立的公共藝術作品「飛躍AI-I」及「飛躍AI-II」說，兩件作品創作理念結合花卉與科技意象，呼應花卉觀光及科技產業對后里的重要；中科園區近幾年持續吸引企業投資，且營業額不斷成長，透過園區營造與社區友善，展現「科技與人文」併重的優質文化，更為園區發展蓄積更深厚的藝文軟實力。

銅獎作品「黃金山脈」拍下騎乘自行車穿越台中園區公共藝術《黃金山脈》的瞬間。(圖／中科管理局)

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