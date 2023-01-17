彰化縣關懷社區逗陣來 守護家中長者視力及心理健康

臺灣在2025年即將邁入「超高齡社會」，屆時65歲以上老齡人口，將佔全國總人口的20％，高齡化儼然成為各縣市的重中之重。擁有近125萬人口的彰化，截至今年7月底止，65歲以上的長者超過22萬人，佔全縣人口近18％，彰化縣政府透過跨局處整合，配合彰化縣衛生局長照社區C及醫事C據點的佈建，以長者實際需要為出發點，提供本縣26個鄉鎮市社區長者就近性及便利性的樂齡健康促進活動。

樂活養老 視力變化別輕忽

彰化縣政府極度重視長者的健康及生活，「家有一老，如有一寶」。當社會老化的腳步不斷加快之際，彰化縣積極為熟齡者打造友善宜居的健康樂活城，讓長者不只老有所依，更能老有所為。

大多數的長者認為視力退化為老化的正常現象而忽略可能造成的問題。視力變化的原因可能是退化、疾病或傷害等原因導致，當視力不良可能會導致長者行動不便也增加跌倒風險。

為了提升長者生活品質，結合彰化縣內擁有衛生局核發執業執照的合格驗光師（生）公會的驗光人員主動出擊，到本縣26個鄉鎮市社區及醫事C據點為長者視力檢查及服務，及早發現長者視力問題，若經篩檢為視力正常老化，可藉由輔具如眼鏡的正確使用改善，若為疾病如白內障、黃斑部病變等，則可轉介到醫療院所進一步治療。

保健講座 教長者自我照顧

另亦透過專業驗光人員，提供視力保健衛教宣導講座教導長者如何自我照顧眼睛。檢查項目包括：1.電腦驗光機：可初步檢測長者之屈光度及散光情形，佐以視力表及試鏡片，測出最正確的視力狀況、2.色盲檢查、3.鏡片驗度儀：檢測原眼鏡度數，檢測視力狀況差異性及適用性、4.調鏡框工具、烘框機及超音波清洗機：調整鏡框、簡易維修及清洗，讓長者配戴更加舒適。

電腦驗光機檢查。(圖／彰化縣衛生局提供)

自108年起至今(111)年共辦理354場次，已服務的長者共9444人次，走入社區讓長者能就近接受視力保健服務，讓眼科醫療資源較為不足鄉鎮長者也能接受檢查與衛教，透過服務提醒長者重視自身的視力保健，也別輕忽身體各項機能退化的徵兆，並能及早預防老年引起病變，及早治療。

微聊天篩檢 找出高風險者

老年除了視力問題以外，常見的疾病問題包括:憂鬱症、失智、失能、老人衰弱及骨質疏鬆，罹患前述疾病會增加跌倒、失能及死亡的風險，上述疾病無法以抽血發現，需透過一對一專業的問卷評估篩檢及精密儀器檢查。

為維護長者身心健康，彰化縣衛生局結合長照C據點佈建，辦理「高齡者整合式健康檢查」，篩檢項目包含憂鬱（Depression）、失智（Dementia）、失能（Disability）及骨密度雙能量X光吸收儀（Dual-energy X-ray Absorptiometry, DXA）檢查，簡稱為「4D健檢」，於108年起由衛生局專業人員親自至長照C據點篩檢，截至今(111)年共辦理184場問卷篩檢及182場骨質密度檢測，已篩檢的長者共4168位及4125位，期望透過微聊天的方式一對一方式進行問卷篩檢及檢測每位長者身體骨質密度的情形，以早期發現早期治療為目的，進而發現高風險族群，並轉介相關資源。

視野測量及盲點測試。(圖／彰化縣衛生局提供)

篩檢出異常之長者，將由彰化縣衛生局主動聯絡長者及照顧者，依據異常項目提供適切之服務，例如：憂鬱傾向提供關懷服務、失能失智提供長照服務及提供骨質密度異常轉介等服務，共同守護彰化縣長者之健康。（彰化縣衛生局廣告）