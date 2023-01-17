彰化市是巷子的世界 中台灣最有味道的旅行地

彰化舊稱半線，清雍正元年（1723年）正式設縣，縣治所在地就在現今的彰化市，是台灣中部最古老的城市，保存著台灣中部的古老生活傳統，這裡有豐富的鐵道與信仰文化，傳統的飲食風味，保存完整的生態環境以及良好的氣候。

豐富鐵道文化資產

滿百年歷史的彰化扇形車庫，是全台灣碩果僅存扇形機關庫，見證台灣鐵道機關庫建置與檢修技術之發展歷程，為蒸汽火車時代的代表性建物，透過轉盤移動，讓火車頭進出車庫，古老設備加上奇特操作，只在彰化看得到。有機會還可近距離觀賞CK124及DT668等國寶級蒸汽老火車頭。

小西特色街巷。(圖／彰化市公所提供)

傳統廟宇與古蹟錯落的空間

「彰化市是巷子的世界」來自日本的建築師青井哲人曾經這樣形容彰化市。彰化建縣至今三百年，街區保留著清朝的古道，古道間保留著三百年來的各式傳統建築，從孔廟、城隍廟的官方建築，還有移民的特色信仰以及彰化媽祖廟中歷史最久且信仰圈最廣的廟宇「南瑤宮」，從建築到祭典都有許多傳奇故事，每年笨港進香吸引數十萬信眾來訪。

灰面鵟鷹停留地 自然生態寶庫

在彰化市區裡兜轉，許多角度都能看到八卦山上的大佛像，是在地人精神象徵，也可說這裡是被大佛守護的城市。除了大佛，八卦山的地質、植被與生態景觀更是豐富。每年生態季見證灰面鵟鷹與紫斑蝶停留；生態步道裡的特有生物反映出八卦山生態圈的純淨與多樣性，其中重新打造「香山步道。東方公園」，園區內有環狀步道，沿著步道種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、鍚葉藤等植栽，形成綠林休憩生態園區，園內精心栽植約1800坪的大草坪，綠草如茵，視野寬敝，絕對是適合閤家野餐、親子休憩遊玩、情人散步約會拍照的好地方！

彰化爌肉飯與肉圓 全台唯一

彰化市自建縣以來即為政治與經濟中心，政商界冠蓋雲集，精緻飲食需求應運而生，餐館與酒家林立，吸引各地好手藝師傅在此大顯身手。彰化城內的多元宗教活動，間接促成糕餅業蓬勃發展，日治時代達到高峰，雜揉台日飲食文化的甜點滿足了彰化居民的味蕾。除了精彩的宴席大菜與甜點，路邊小食文化更是深刻地影響著在地人。二戰後，大廚老闆轉化自家手路菜，辦桌料理化成經典彰化小吃。在彰化大啖小吃美食的同時，品嚐的也是彰化城的生活文化韻味。不論是爌肉飯、肉圓、蛤仔麵、素食、糕餅等等，來到彰化可別錯過這些經典的美食。

彰化經典美食爌肉飯圖。(圖／彰化市公所提供)

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