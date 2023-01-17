義民爺英勇精神 無水寮永傳承

我大樹我驕傲 無水寮之光

大樹區水寮、水安里延續233年祭祀義民爺傳統，正式登錄為高雄市無形文化資產，並於2022年榮獲高雄市政府文化局頒發文化資產登錄證書保存受證，這也是大樹區第一件，高雄市義民爺協會理事長、水寮里長史榮瑞表示，有審議委員認為這項義民爺祭祀活動獨特卻具有意義，應爭取登錄為國家級無形文化資產，該祭祀每6年舉行一次，下次2026年將擴大舉辦，將此傳承233年祭祀推上國家級文資殿堂。

公筵會場。(圖／林雅惠)

該祭典源於清乾隆52年（西元1787年），台灣林爽文起兵，莊大田呼應圍攻鳳山縣城，屏東萬丹廣安武舉人許仰仁聯合崙仔頂、大寮、社皮、無水寮（水寮、水安里舊稱）、溪埔寮和磚仔窯六庄義民3000餘人馳援，莊大田經乞丐通風報信，設計伏擊許等人，從農曆10月1日至2日，在高屏溪畔磚仔窯激戰2天，義民因趕路疲憊，造成重大傷亡。亂世平定後，帶兵剿亂的陝甘總督福康安請求乾隆表彰義民，除御賜「旌義」，並將義民姓名造冊且各給印劄。從此六庄輪流在子（鼠）年做小功、午（馬）年做大功（12年1次），挑農曆10月1日或2日祭祀義民。

社區繪本 無水寮起「藝」義民爺留芳

去年賡續參加市府文化局社區營造，創作「無水寮起藝 義民爺留芳」繪本，結合在地水寮國小囝仔共同創作，讓大樹囝仔在繪畫中了解下淡水溪六庄頭義勇公做大小功祭典等無水寮輝煌歷史外，繪本更用簡單易懂方式，經由祖孫互動口耳傳述將義民爺英勇精神向下扎根、永續傳承。感謝義民爺文化協會理事長史榮瑞率領的團隊及所有夥伴付出，「無水寮起藝 義民爺留芳」繪本才順利完成。

領航員：陳靜蘭（高雄市大樹區區長） 大樹除了擁有富饒農產，亦有許多兼具地方特色及人文底蘊的景觀亮點，如農村社區轉型，推展各式農村體驗活動，另水寮、水安里祭祀義民爺傳統，正式登錄為高雄市無形文化資產，榮獲市府頒發文化資產登錄證書保存受證，這是無水寮居民的驕傲，更是大樹人的榮耀。(圖／林雅惠)

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