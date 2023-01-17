河岸綠地百花齊放 新春假期走春趣

高雄市政府水利局為因應春節假期，特別於轄管的河岸綠地種植春節花海，增添迎春接福新氣象，今年的花海是以民眾平時休閒運動較為頻繁的河岸及滯洪池為主，包括楠梓區後勁溪益群橋上游左岸綠帶、大樹舊鐵橋溼地公園，另外本年度也加入了左營綠園道，因應各地域環境的特色，營造不同的花海意象，陪伴市民過新年，目前各區均已全部完成粉墨登場，歡迎市民前往參觀賞景。

後勁溪益群橋左岸 水波灩瀲

這次花海主題，有後勁溪益群橋上游左岸以簡單圓弧圖形搭配益群橋的圓拱造型，象徵在河岸泛起水波灩瀲的意象，讓市民們春節走春時可在花香的沐浴之中，同時欣賞景色；大樹舊鐵橋部分則在步道旁布置了長條花廊，像似彩帶迎接遊客迎向新的一年；另外於完工後便大受歡迎的左營綠園道，也配合春節布置了一區區的花海，讓市民們可藉由活力繽紛的花海忘卻都市中的繁忙，有個愉快的春節假期。

左營綠園道的花草繽紛。(圖／高雄市政府水利局提供)

大樹舊鐵橋步道 長條花廊

水利局表示，春節花海自實施後就一直廣受好評，又各區的區域特色各有不同，楠梓區後勁溪的特色為河岸景觀、左營綠園道的特色為繁忙水泥叢林中的放鬆勝地、大樹舊鐵橋則是廣大的溼地公園搭配生態池面以及天空步道帶來的生態美景，以各種色彩鮮豔的花卉及布置方式搭配各區域的自然景觀，也是民眾在春節的絕佳打卡景點。

左營綠園道是民眾新春打卡好去處。(圖／高雄市政府水利局提供)

水利局強調，河岸綠地可以不僅是平常大家所知的防洪防汛的樣子，搭配新年換上新衣，為繁忙的生活多些點綴，期望為民眾在新年的開始有個美好的回憶與展望，在春節假期不用驅車前往外縣市人擠人，不用在高速公路上塞車，在高雄就可以擁有特別的新春假期回憶。（高雄市水利局廣告）