每年春節必吸引大量遊客走春的臺南各大古蹟景點，今年1月22日至29日（初一至初八）農曆新年期間，臺南市政府文化局特別在赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠及吳園等各大古蹟景點，規劃「2023臺南古蹟行春」，包括特展、射箭體驗、雜耍特技表演、新春導覽、古蹟新春佈置及購全票入園限量贈春聯等，此外各委外古蹟景點也準備多項春節應景的藝文活動，邀請遊客及市民朋友春節假期來到臺南，共度歡樂新年！

文化局表示，今年在各大古蹟點的「古蹟賀歲雜耍特技演出」，特別邀請泰國百變小丑Zipper及日本奇幻雜耍大師Yoji等10組達人團隊在各大古蹟區輪番獻藝，將在臺南古蹟獨家演出特殊橋段中大展身手，特技雜耍、獨輪車及大環特技等視覺饗宴，一定讓您驚呼連連！

古蹟賀歲耍特技演出特別邀請達人團隊輪番獻藝。（圖/台南市政府文化局提供）

億載金城、延平郡王祠、吳園也安排了一系列活動，「金城引弓射鴻兔 億載金城傳統射箭活動」用古典意涵的傳統射箭活動來展開新的一年，就是希望能透過弓箭的祈福破魔之力，讓大家一整年都萬事亨通、百發百中。「延平郡王祠新春陶藝盆景展」，邀請台南市陶藝學會藝術家及府城盆景賞玩協會在莊嚴靜謐的延平郡王祠策畫陶藝盆景展及每日現場解說示範與體驗活動，讓遊客民眾除欣賞靜態陶藝盆景之美外，也能動手一起做陶捏陶，認識園藝造景藝術，拉近藝術與生活的距離，讓生活處處充滿藝境之美！吳園的「卯兔迎春吳園春節活動」，結合市集、詩人吟詩與歌謠演出、台灣茶茶席品茗，還有手作體驗如兔年限定版畫、春聯創作、療癒系桌花植物的體驗工作坊，手作控一定喜歡！

延平郡王祠新春陶藝盆景展，讓遊客欣賞靜態陶藝盆景之美還能動手一起做陶捏陶，拉近藝術與生活的距離。（圖/台南市政府文化局提供）

「卯兔迎春吳園春節活動」，結合市集、詩人吟詩與歌謠演出、台灣茶茶席品茗。（圖/台南市政府文化局提供）

除此之外，年前購票入園還有限量春聯贈送、免費導覽解說服務及以傳統年節裝飾及花藝妝點，讓古蹟充滿年節氛圍。「2023臺南古蹟行春」內容多元豐富，邀請市民朋友及國人遊客共同參與。更多精彩活動及臺南各大古蹟景點春節開放時間等相關訊息，可上文化局網站或「臺南古蹟行春」活動網站查詢。一手掌握所有資訊！

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