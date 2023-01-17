福兔迎祥慶好年！今年1月22日至29日（初一至初八）農曆新年期間，臺南市政府文化局特別在赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠及吳園等各大古蹟景點，規劃「2023臺南古蹟行春」一系列目不暇給的精采活動，包括特展、射箭體驗、雜耍特技表演、新春導覽、古蹟新春佈置及購全票入園限量贈春聯等，邀您閤家在春節假期一起來臺南走春開運看古蹟！

台南文化局打造「2023臺南古蹟行春」一系列精采活動，購全票入園限量贈春聯。（圖/台南市政府文化局提供）

文化局表示，農曆年前文化局也將在東門城、赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等各大古蹟景點完成「古蹟新春佈置」，運用春聯、五福紙、福球等完成傳統年節氛圍妝點！還有喜氣洋洋的花藝佈置，邀您走訪古蹟，感受過年氣氛。「大吉大利新年禮」運用臺南古蹟行春活動主視覺「白兔蕉葉圖」製作，象徵玉兔東昇、吉祥如意，年前將提供帶有吉祥寓意的限量春聯贈送購票入園的民眾。

文化局將在東門城、赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等各大古蹟景點完成「古蹟新春佈置」。（圖/台南市政府文化局提供）

來古蹟不能不了解背後的歷史！免費「古蹟新春導覽」服務，由專業導覽員帶路，帶領您深入瞭解古蹟穿梭歷史記憶。除了古蹟內的導覽，還規劃園區外的街區導覽。「鯤島市街大員行－安平街區導覽」活動，邀您漫遊安平洋行、老街等私房歷史景點，活動全程免費，歡迎民眾踴躍參與。

台南文化局打造「2023臺南古蹟行春」一系列精采活動，免費古蹟新春導覽服務，帶領您深入瞭解古蹟穿梭歷史記憶。（圖/台南市政府文化局提供）

展覽也不可不看！在安平樹屋的樹屋藝術倉庫「貓語·藝～徐瑞繪畫及雕塑創作個展」，創作內容均是以貓為主題或發想，喜歡喵星人一定要前往看看。安平樹屋朱玖瑩故居「印刷的先驅──大小碑林拓本特展」，展出目前收藏在鄭成功文物館中大、小碑林內石碑拓本，引領民眾進入碑碣的世界，認識府城過去的歷史文化。而市定古蹟原德商東興洋行，文化局則特別規劃了「洋行舊事‧玻光顯影～重現十九世紀臺南‧安平歷史與珍貴影像特展」，首次展出19世紀開港來臺的洋行海關人員及本地人所拍攝的臺南玻璃版珍貴影像，細緻地呈現當時鏡頭之下的風土民情，歡迎大家前往參觀欣賞。

除此之外，新春期間還有雜耍特技表演、免費射箭體驗、盆景特展等活動。今年委外古蹟景點春節活動也豐富多元，包括十鼓仁糖文創園區、林百貨、定情碼頭德陽艦園區等，都有豐富的年節活動。「2023臺南古蹟行春」相關精彩內容及臺南古蹟景點春節開放相關訊息，可上文化局網站或「臺南古蹟行春」活動網站查詢。

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