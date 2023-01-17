2019年的夏天，烏弄原生茶飲總部傳來好消息：「我們在比利時拿獎了！」兩大招牌冬片仔與金萱烏龍參加「iTQi國際風味品質評鑑」，各獲得2星評鑑獎章。來自高雄的茶飲品牌首次出國比賽，就從世界十數間茶飲品牌中脫穎而出贏得榮譽，創辦人陳昱棋感嘆：「多年堅持是值得的！」

由業界專家組成的評審團透過盲測評選，試飲報告中形容冬片仔「口感豐潤滑順，花香口齒流韻，餘韻甘美 」，而金萱烏龍則「口感清甜柔和，鼻腔中充滿淡雅甜香，尾韻卻帶點炭培味」， 充滿靈性回甘醇美的風味，正是使用臺灣茶才能造就的好味道。而堅持在700cc的飲料杯中，釋放茶葉美味的最大值，則是靠著陳昱棋經過無數次測試茶水比、溫度控制、時間等數值後，才找到的黃金比例。

從高雄發跡，在全臺共超過百間分店的烏弄原生茶飲，最初是從騎樓下的茶水攤開始。在30歲中期面臨職涯瓶頸，陳昱棋下定決心自己做老闆，向銀行貸款30萬，在高雄復興路的騎樓擺攤，做起手搖茶飲的生意。

在四季如夏的高雄，手搖飲是市民消暑解渴不可或缺的必需品，而位於騎樓毫無知名度的烏弄，要從激烈競爭中脫穎而出，陳昱棋相信只有回到根本，提升每一杯茶的品質，才是唯一可以贏別人的地方。

烏弄從高雄發跡，最初是一間小小的茶水攤。(圖片提供/烏弄原生茶飲)

杏仁凍以手工研磨杏仁粉，由每一間店親自製作，搭配冬片、冬瓜露風味絕佳。(攝影/Carter)

他回想起過去在精品茶店工作時，曾經接觸到一款冠軍冬片茶，纖細甘醇的滋味顛覆他對茶的認識。「冬片其實是冬騙，茶樹在暖冬中誤以為春天來臨而發芽，農民便將這些搶著冒頭的嫩葉採摘烘製，因為是介於冬茶與春茶之間，所以茶湯香氣馥郁，甘甜柔美。」陳昱棋說。

選定冬片仔作為主打，陳昱棋到南投名間鄉遍訪得獎茶園，不惜提高成本購買本土高級茶做試驗。通常食品商供應業者茶葉時，會連研發好的泡茶教戰手冊會一併附上。而沒有筆記好抄的功夫茶要變身手搖飲，陳昱棋只能用舌頭一杯杯嘗試，除了對於比例、溫度斤斤計較，泡茶的水也經過千挑萬選，就為了讓顧客也能嘗到他記憶中念念不忘的好滋味。

沒有花俏的店面，也無任何廣告行銷，烏弄的前3年很辛苦。頂著熱天和風雨做飲料，初期月淨收不到3萬，比打工族還低薪，為了周轉接連向銀行借貸了上百萬，創業這條路，走得比上班還要辛苦得多。

或許是高雄人天生的勤奮和吃苦精神使然，陳昱棋始終抱持著信念，相信好茶總有一天會被看到。就算朋友拋出條件誘人的工作邀約，他仍舊沒有動搖。好產品就像名片，一杯杯幫他累積好口碑。帶有花香茶韻醇厚的名間鄉冬片，蘊含荔枝與肉桂甜美氣息的十八胭脂紅玉，以及融合蘭花、奶油、茉莉花氣息的手摘阿里山金萱，嚴選產地好茶傳達臺灣茶的真正風味。慢慢的附近居民都知道，騎樓下有個特別好喝的手搖飲，回頭客日益增加，而節節高升的營收讓陳昱棋在3年後，終於擁有了第一家「有屋頂和牆壁」的店鋪。

烏弄從街邊攤販，成長為有上百家分店的品牌。(攝影/Carter)

擁有真正的家，讓烏弄能夠呈現出更明確的品牌定位和形象。陳昱棋說：「我想打造烏弄為第一個單品茶手搖飲。讓消費者可以真正認識臺灣茶的味道。」市面上很多手搖飲，為降低成本混入廉價茶，或在茶品名稱魚目混珠等手法層出不窮。烏弄積極協同茶葉廠商推動溯源標章，以7款百分之百臺灣種植嚴選的單品茶站穩腳步，「來烏弄一定要喝看看無糖，茶的香氣和尾韻不會騙人。」陳昱棋笑說：「比起我用講的，喝過就會知道了。」認同烏弄的品牌價值，加盟的申請者越來越多，陳昱棋以十年光陰，讓烏弄從街邊的攤販，成長為有上百家分店的連鎖品牌。

儘管分店開遍全臺灣，陳昱棋依然和家人根留高雄，他說：「有待過北部的人大家相法都一致，高雄步調不會太緊湊，開車就可以出去到處逛，更適合和家人居住。」在繁忙的工作之餘，他會陪小孩和太太到處走走，逛左營哈囉市場的市集，在駁二藝術特區散步，忙裡偷閒享受親子時光。

比起廣告宣傳，更專注於茶本身的滋味，陳昱棋懷抱高雄熱血，腳踏實地做出成績，而埋頭苦幹後的成功果實，原味無糖也回甘。

本文作者：李瑰嫻