高雄市特色公園越建越多，到公園遊玩休憩成為市民的生活日常，也為城市帶來全新風貌，而身心障礙孩子的權利也不能忽視，高雄市第一座校園「共融式無障礙遊樂場」，2022年底於高雄市立成功特殊教育學校啟用；各項遊具兼具安全與教學性，孩子坐著輪椅也能玩遊戲轉盤、體驗溜滑梯的速度感，達到「遊戲平權」的意義。

遊戲平權 身障孩子也有玩樂權利

從「遊戲平權」的核心價值出發，讓身障孩子有平等參與遊戲的機會，是校方申請國教署補助「110年共融式無障礙遊樂場計畫」的初衷，期待解決長年來校園缺乏國中小適齡性運動設施與空間、學生缺乏感官刺激以致教學設計上受限等困境，促使身障孩子從以往的旁觀者變成主動參與者。

高雄市立成功特殊教育學校，成功打造高雄市第一座校園「共融式無障礙遊樂場」，參與計劃的校長蔡鴻文（右）、總務處鄭坤益主任（左）與計畫主要執筆教師張瑋珊（中）與有榮焉。(攝影/Carter)

校長蔡鴻文表示，學校是高雄市第一所爭取到「共融式無障礙遊樂場」的特教學校，從計畫申請到建置過程並無前例可循！計畫主要執筆教師張瑋珊說，規劃時是藉由觀察學生上課情形，蒐集教師及校內專業團隊意見，並以多數行動不便及坐輪椅學生為設計出發點。

三面鐵琴設計高度符合坐輪椅學生，每個孩子都可以敲出屬於自己的曲子。(攝影/Carter)

張瑋珊表示，從構思、設計繪圖到執行階段，經過無數次檢討與修正，過程中還遇到遊戲場ＣＮＳ國家標準安全規範修訂，便將原設計安全係數提升，給孩子們最高的安全規格，這座符合身心發展需求、感官刺激、肌力訓練、肢體協調等需求的遊戲場，才終於完工啟用；除了學校學生，也歡迎家長帶小朋友來此放電玩耍，一般孩子與身障孩子互動交流，在遊戲中自我探索、學習成長，是最美好的畫面。

遊樂場規劃以多數行動不便及坐輪椅學生為設計出發點，溜滑梯就連坐著輪椅的學生也能玩。(攝影/Carter)

從安全與教學出發 展開一場奇幻旅程

走進這座全新完工的遊樂場，會先被繽紛地墊所吸引，視覺延伸至凸起的小山丘，山丘下有座涵洞，校方以校園「百年老榕樹」為設計概念起點，結合卡通動畫「愛麗絲夢遊仙境」為規劃方向，創造出色彩繽紛又富想像的遊戲場域，希望身障孩子爬進涵洞，猶如愛麗絲掉入樹洞，展開一場有趣、刺激又奇幻的旅程。

在高雄市第一座校園「共融式無障礙遊樂場」裡，最特別的遊具就屬從波蘭進口的「無障礙旋轉盤」，坐輪椅的孩子也能參與玩樂。(攝影/Carter)

遊戲場裡最特別的遊具，就屬從波蘭進口的「無障礙旋轉盤」，特殊設計能固定住輪椅，透過自行操作，可訓練手臂力氣；不同高度的滑梯，滿足不同能力與發展需求的孩子，就連坐著輪椅的學生也能玩；特殊圓弧設計的三面鐵琴，設計符合坐輪椅學生高度，提供感官刺激與學習，搖晃遊戲球體、平衡木與木樁與攀岩塊等遊具，能訓練感覺統合與平衡感、手眼協調能力。

遊樂場結合「愛麗絲夢遊仙境」概念，爬進山丘下的涵洞，猶如愛麗絲掉入樹洞，展開有趣、刺激又奇幻的學習之旅。(攝影/Carter)

透過遊戲去探索世界、發揮想像力，本來就是孩子的天性！如今有了新遊具，這些身障孩子，每當下課鐘聲響起，不再只是留教室，而是跑到遊樂場一起玩樂，玩得不亦樂乎，直呼：「好好玩！」在課堂中，這些遊具也成為教師的有趣教材，帶學生從教室走向戶外，豐富學習經驗。

本文作者：王亭云