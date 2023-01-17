玖原建設歷經多年努力，成功整合北投區中和街、永興路一段交叉路口危老更新案，該案為罕見完整街廓、雙面臨路的新建案，且具有鄰近國際級北投溫泉觀光特區、捷運站450公尺、薇閣明星學區、公園綠地、賣場超商等五大特點，尤其在近期北投士林科學園區房產火熱之際，鄰近的新北投地區勢必掀起一股比價效益。

房市專家指出，儘管去年下半年以來央行升息不斷、平均地權條例等干擾因素，但北投士林科學園區（Beitou Shilin Technology Park，BSTP）在房市中一支獨秀，成為北台灣最火爆的地區。

【台北市未來20年發展重心 北士科翻轉軸線 獨領風騷】

台北市最後一塊科技重劃區北士科占地約94.38公頃，座落於北投區與士林區交界，與兒童新樂園、科教館、天文館等學術地標接壤。鄰近有新光、榮總、振興、和信等眾多國家級醫療資，另外還有陽明交通大學等知名學府，先天區段優勢高。

加上台北表演藝術中心、台灣戲曲中心、台北數位藝術中心、台北科學藝術園區等藝術教育資源，未來還有福國路交流道延伸線、捷運社子輕軌雙線、捷運士林站及劍潭站ＴＯＤ等多項大型建設陸續到位，讓北士科完全不同於一般的新興重劃區，而是兼具發展潛力與市中心生活機能，未來大北區門戶計畫的正核心。

房市專家指出，北士科將複製信義計畫區、南港經貿、內湖科學園區成功經驗，以生態環境、智慧城市新區為導向，打造大台北地區「智慧健康醫療與數位技術服務園區」，除了吸引民間企業爭相進駐，未來產值上看兆元，也將成為台北市20年內發展重心。

眾多利多因素加持下，大建商紛紛插旗，吸引許多高端人士置產，預售屋更是水漲船高，成交價創下每坪132萬元新高價。

捷運新北投站。(圖/業者提供)

【受惠北士科熱賣 帶動新北投周邊房價】

在北士科的帶動下，北投已揮別過去給人低價邊陲印象，成交價幾乎可以與北市信義區的蛋黃區相提並論，成為台北市房地產熱區，推案價屢創新高，民眾買氣依舊不減。

專家指出，受惠於北士科的水漲船高，一路帶動鄰近捷運站的推案價，包括明德站、石牌站、北投站甚至新北投捷運站同樣火熱，掛牌價陸續從7字頭一路攀升到逼近9字頭。

知名私立薇閣小學。(圖/業者提供)

【北士科與新北投 複製內科與東湖雙颱藤原效益】

專家表示，北士科、新北投雖然是兩塊生活圈，但相隔距離不到5公里，兩者完全複製內湖科技園區、東湖生活圈間的發展關係。前者受惠於高科技產業進駐，園區旁的大直豪宅代官山、富邦西華，每坪成交價突破200萬元。

距離內科5公里約5站捷運的東湖生活圈，受惠於內科周邊房價高漲，加上開發較早，生活機能完展、居住環境單純、學區好等因素，吸引不少園區外來工作人口遷入，成為穩定房價的基礎，新建案每坪約80萬元。

由此來看，新北投周邊公園綠地林立，又有雙語文化國小、薇閣貴族校等明星學區加持，住家周邊舊有傳統市場與家樂福大賣場，住宅品質相對優質，隨著北士科開發，一定會複製內科、東湖的發展關聯，帶動一波外地人口入住效益，未來房地產漲價效益可期。

新北投車站七星公園。(圖/業者提供)

【國際級觀光溫泉區 風華絕代的風水寶地】

文史工作者指出，北投溫泉發展歷史超過百年，日治時期旅客搭乘淡水線鐵路從北投火車站必須步行到溫泉區，而後因應大量泡湯旅客需求，這才新闢「北投─新北投」的鐵路支線，捷運淡水線延續鐵道發展，形成饒富歷史的國際級觀光溫泉特區。

大屯山系的壯麗景觀，伴隨溫泉源頭地熱谷源源不絕竄出的滾燙沸水，在氤氳裊裊霧氣圍繞下，形成大自然最優雅也怡然自得的景觀，放眼世界可說是絕無僅有的風水寶地，因此，北投自古以來除了是泡湯勝地，更是文人墨客、將官雅士的必到之處，甚至日本太子天皇都到此一遊，留下「皇太子殿下御渡涉記念碑」的歷史文物。

因此，居住在新北投不必舟車勞頓人擠人外出旅遊，只要走出門外就是特色溫泉鄉，舉凡散步前往加賀屋、三二、麗禧等豪華溫泉會所泡湯；或是走訪溫泉博物館、天狗庵史蹟公園等歷史蹟建築，隨時來趟滿足身心靈的「心旅行」。

玖原建設董事長洪村山。(圖/業者提供)

【穩健嚴謹良心規畫 玖原和美】

位於新北投捷運站450公尺，由玖原建設推出的「玖原和美」，為老字號建商玖原建設整合完成的危老更新案，基地位於中和街及永興路一段口，雙面臨路的角地，基地面積302.2坪，規劃地上15層地下5層樓，主推2~3房，尚未正式推出，就已吸引在地置產客戶詢問，熱門度高。

老字號品牌優質建商玖原建設本著建築即良心，服務及福報初衷，以最嚴謹的態度打造每一個建案，無論選地、結構安全、平面設計、建材、施工品質、維護管理、綠建築等各方面，堪稱業界最高規格。

出身貧窮農家的董事長洪村山指出，他曾任公職30多年，在建管單位服務時，接觸的多是建案權益相關的問題，而建管業務法令多如牛毛，惟抱持著在公門好修行，盡量給予民眾方便協助解決困難，退休後加入建築商行列，懷抱著感恩的心，為建築業繼續貢獻熱情。

他認為，建築業必須以人為本，客戶為尊，更重要是立志成為回饋社會的良心企業，因此，每個建案都必須態度嚴謹，用心打造一磚一瓦，將每一棟房子當作自己家一樣專注完美，並賦予每棟建築亙古的價值美學，這才是永續經營的核心價值。

因此，近年來推出的玖原富都、玖原君喜、玖原王冠、玖原君品藏、玖原青等，銷售屢創下佳績，多年來成為民眾最信任的建商品牌。

這次在新北投老城區角地推出的「玖原和美」，國際級絕佳地段加上口碑建商備受外界矚目，勢必掀起房地產界的新話題。