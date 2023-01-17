未來五十年內，人工智慧將成為與自動化和工業革命匹敵、更大的潮流吧？

人工智慧等科技發展，可說以後工作的型態將大幅改變。我所看見的未來，是來自各種不同的地方，一百萬人同時在一個專案中工作的可能。那是什麼樣的工作，為此需要的科技是什麼，我接著來說明。

為了讓百萬人同時工作，需要現在尚未問世的新型工具。舉例而言，像是裝設擴增實境（AR）功能的智慧眼鏡。擴增實境是雙方一起工作時，讓人容易實際作交流的科技。

戴上這種眼鏡後，與遠方的人可以遠端呈現狀態（Telepresence，指與相隔兩地的人當場面對面的狀態），一邊共享設計和尺寸，一邊攜手進行車用物品規模的工作（順道一提，雖然尚未普及，不過微軟於二○一六年推出擁有擴增實境功能的智慧眼鏡「HoloLens」。已有人在倉庫或工廠配戴 HoloLens 工作，或者接受訓練）。

除此以外需要的工具，就是為了讓參與者互相合作，採納某個人提出的主意，使其進化，逐漸改良的東西。舉例來說，把這種工作或專案當做生意集資、收款的情況，必須有種方法讓原本的提案者也可以抽成。我認為，支付一些報酬的需要也會出現，但在這種場合，現在因比特幣等加密資產而蔚為話題的區塊鏈這類技術就能派上用場。

另外，也一定得談到即時自動翻譯的大規模進步。尤其其他語言轉換成英語幾乎為免費的翻譯的話，以往未曾有的大規模團體工作就變得容易進行。雖然世界各地有許多人才，但那些人不見得會說英語。因此倘若有翻譯功能，過去被排除在外的人就變得能夠以有意義的形式參與專案或工作。

在程式設計的世界中，能思考到用開放原始碼（指免費公開軟體程式，任何人都能使用）製造的自動駕駛電動車的例子。將有人設計出為了（協力製造車子而必要的）存取這種程式的便宜智慧眼鏡，在市場上推出，一起致力於普及。這些事情全都能夠在遠端團體工作下進行。

幾年前，電子布告欄 Reddit 曾在非常短期內，召集了百萬人做藝術團體工作的實驗。將百萬張照片以像素的形式並排，每個人能夠控制自己的像素，讓整幅畫產生變化。有人雇用其他人畫畫，有人和其他人一起在畫作上繪圖，有點像是像素戰爭遊戲的狀態。

這個例子不過是在玩耍，不過開始新事物時，必須從開心的事情開始下手才行呢。由這種人打造的，如虛擬實境遊戲般的世界，某種遊戲專用平台，以後也可能作為一種可能性存在吧？

（本文摘自《5000天後的世界》／貓頭鷹出版社）

【內容簡介】

趨勢思想家Kevin Kelly的未來思考術，繼《必然》與《科技想要什麼？》，最重要的未來說明書。

◎吳其勳（iThome總編輯）專文推薦

全球資訊網開放的5000天，大約是13年左右的時間內，資訊交流有了全新的樣貌與方式：大至地球的衛星影像、氣象雲圖，小至想買的東西、朋友的近況，都可以在網路上看到。維基百科、Google地圖、YouTube相繼出現，由所有使用者共同編輯、產出的內容就像聚寶盆裡的財寶一樣，從此不斷增加。從部落格到Facebook、Twitter等社群網站的發展也加速了網路的發展。

KK與他神準的科技預言

2007年，全球科技趨勢大師凱文‧凱利（KK）發表了全世界瘋狂轉貼的科技新預言：他回顧了過去5000天的科技發展，提出了一個問題：「未來5000天會發生什麼事？」KK大膽斷言，未來將會是物聯網的世界，所有的設備都將連結在一起。他提到車子將不再只是車子，大半的成本將來自晶片而不是車體本身。他也很早就注意到，在網路的時代「注意力就是貨幣」，如今，社群、點閱率已經成為所有行銷工作的關注重點。

科技的未來是屬於亞洲的世界

日本科技記者大野和基和服部桂訪問凱文‧凱利對於5000天後的想法，整理成這本科技預測。KK預測人工智慧、擴增實境、加密貨幣將成為未來引領潮流的關鍵，糧食、交通、金融、能源與教育等領域也將迎來革命性的變動。這些趨勢更將引起地緣政治上，經濟中心的偏移：引領下一個5000天的不會是GAFA（Google、Amazon、Facebook、Apple）這些科技巨頭，更可能是來自亞洲的新勢力。除此之外，在接下來的5000個日子中，將比起過去5000天發生更大的變化。而且這些變化大多將不會發生在物理層面，而是人際關係、工作型態與地緣政治等等面向。

接下來會發生什麼？

台灣版特別邀請KK親自為台灣版專文作序，更新近百個日子來的科技現狀與未來展望。書末KK更提出如何在瞬息萬變的世界取得成功與創新的方法。延續《科技想要什麼》中聆聽科技想法、擁抱未來的思想，本書是緊抓科技與產業趨勢的導覽手冊，是展望未來不可不讀的一本未來導讀。

【作者簡介】

凱文‧凱利 Kevin Kelly

獨立作者，過去30年來資訊科技革命的主要參與者及報導先驅，科技樂觀主義者。走在數位時代的尖端，精準預測科技趨勢的演變。

曾任《全球概覽》發行人及編輯，這是份跳脫傳統思維的科技新知報導（賈伯斯經典的名言「Stay hungry, stay foolish」）即出自於此。曾召集首次駭客大會，並於1985年參與籌辦網路線上服務先驅「The Well」。1993年創辦《連線》雜誌（Wired），至今仍是科技、文化、經濟的重要刊物。

著有《釋控》、《科技想要什麼》與《必然》等書，皆是對於科技趨勢的精確觀察

個人網站：www.kk.org

大野和基 Kazumoto Ohno

在美記者，對國際情勢、醫療問題等等美國問題專門撰寫文章。編著有《解讀大未來：AI與階級差距，終將毀滅人類世界？》、《世界經濟未來在亞洲》等書。

服部桂 Katsura Hattori

朝日新聞社科學線記者、關西大學客座教授。自80年代開始關注美國通信新創產業，並曾任麻省理工學院媒體實驗室客座研究員。《必然》、《數位麥克魯漢》日文版譯者。