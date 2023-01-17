未來如美國所害怕一般，中國企業在經濟層面拿下勝利的時代會來臨嗎？我並不確信一定會這麼發展，不過這種可能性十分充足。假如我寫了好幾個劇本，其中也有一種中國的巨大企業支配世界的劇情吧。原因在於，有人在推動國家。中國政府與企業的聯繫非常強大，在國內已經是巨大無比的市場了，因此這種態勢會走出世界吧？他們原本就很擅長做生意。

不過也有同等不會變成這樣的議論。由於與政府有關係因此避開競爭，或者對於有異議的人審查等問題，所有權的問題也是不透明的狀態。只要看近年中國企業華為被美國封殺的問題就曉得了，華為原本有成為世界頂尖企業的可能性，與政府之間的關係卻出現問題，通往世界頂尖的道路因而被封鎖了。

現在中國政府限制人民連到國外網站而設的防火長城，雖然幫助他們成長，以長期觀點而言，與全球的企業全面競爭時，這個防火牆會扯後腿吧。當防火長城失去保護力時，他們能否和全球競爭，也令人懷疑。

不過華為的事態應該能充分預測。中國對於他們打造的品牌力，應待理解信任是不可或缺的。說到購買汽車時，首先得信任那台汽車的安全性才行。

再加上以後汽車會和頻寬更大的網路和許多事物相連結。此時使用者會把自己的資料交給中國政府妥善處理，品質不受保證也很傷腦筋。雖然中國的力量尚未拓展到全球，莫非（能力方面）其實能夠做到，卻因為與中央政府間的聯繫太緊密而無法實現也說不定。

話雖如此，我預測在十年內中國會推出相當於Iphone，包含歐美人在內的全世界的人都想買的中國產品。我不曉得那會是智慧眼鏡或者電動車，不過是中國人設計、製造的品牌。譬如說某間中國企業開發出任何人都想到的，高品質且便宜的智慧眼鏡，支配了擴增實境或資料的話，或許就能成為蘋果這種全球級的企業。

（本文摘自《5000天後的世界》／貓頭鷹出版社）

【內容簡介】

趨勢思想家Kevin Kelly的未來思考術，繼《必然》與《科技想要什麼？》，最重要的未來說明書。

◎吳其勳（iThome總編輯）專文推薦

全球資訊網開放的5000天，大約是13年左右的時間內，資訊交流有了全新的樣貌與方式：大至地球的衛星影像、氣象雲圖，小至想買的東西、朋友的近況，都可以在網路上看到。維基百科、Google地圖、YouTube相繼出現，由所有使用者共同編輯、產出的內容就像聚寶盆裡的財寶一樣，從此不斷增加。從部落格到Facebook、Twitter等社群網站的發展也加速了網路的發展。

KK與他神準的科技預言

2007年，全球科技趨勢大師凱文‧凱利（KK）發表了全世界瘋狂轉貼的科技新預言：他回顧了過去5000天的科技發展，提出了一個問題：「未來5000天會發生什麼事？」KK大膽斷言，未來將會是物聯網的世界，所有的設備都將連結在一起。他提到車子將不再只是車子，大半的成本將來自晶片而不是車體本身。他也很早就注意到，在網路的時代「注意力就是貨幣」，如今，社群、點閱率已經成為所有行銷工作的關注重點。

科技的未來是屬於亞洲的世界

日本科技記者大野和基和服部桂訪問凱文‧凱利對於5000天後的想法，整理成這本科技預測。KK預測人工智慧、擴增實境、加密貨幣將成為未來引領潮流的關鍵，糧食、交通、金融、能源與教育等領域也將迎來革命性的變動。這些趨勢更將引起地緣政治上，經濟中心的偏移：引領下一個5000天的不會是GAFA（Google、Amazon、Facebook、Apple）這些科技巨頭，更可能是來自亞洲的新勢力。除此之外，在接下來的5000個日子中，將比起過去5000天發生更大的變化。而且這些變化大多將不會發生在物理層面，而是人際關係、工作型態與地緣政治等等面向。

接下來會發生什麼？

台灣版特別邀請KK親自為台灣版專文作序，更新近百個日子來的科技現狀與未來展望。書末KK更提出如何在瞬息萬變的世界取得成功與創新的方法。延續《科技想要什麼》中聆聽科技想法、擁抱未來的思想，本書是緊抓科技與產業趨勢的導覽手冊，是展望未來不可不讀的一本未來導讀。

【作者簡介】

凱文‧凱利 Kevin Kelly

獨立作者，過去30年來資訊科技革命的主要參與者及報導先驅，科技樂觀主義者。走在數位時代的尖端，精準預測科技趨勢的演變。

曾任《全球概覽》發行人及編輯，這是份跳脫傳統思維的科技新知報導（賈伯斯經典的名言「Stay hungry, stay foolish」）即出自於此。曾召集首次駭客大會，並於1985年參與籌辦網路線上服務先驅「The Well」。1993年創辦《連線》雜誌（Wired），至今仍是科技、文化、經濟的重要刊物。

著有《釋控》、《科技想要什麼》與《必然》等書，皆是對於科技趨勢的精確觀察

個人網站：www.kk.org

大野和基 Kazumoto Ohno

在美記者，對國際情勢、醫療問題等等美國問題專門撰寫文章。編著有《解讀大未來：AI與階級差距，終將毀滅人類世界？》、《世界經濟未來在亞洲》等書。

服部桂 Katsura Hattori

朝日新聞社科學線記者、關西大學客座教授。自80年代開始關注美國通信新創產業，並曾任麻省理工學院媒體實驗室客座研究員。《必然》、《數位麥克魯漢》日文版譯者。