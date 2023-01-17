台積電將在美國亞利桑那州興建第二座工廠，預計投資金額增加2倍以上達到400億美元，引發市場高度關注。有美國學者對台積電在晶圓代工領域的亮眼表現感到相當驚艷，他認為台積電在全球晶片製造的高市占率，讓OPEC（石油輸出國組織）也顯得不起眼。

根據美國東北大學校園媒體報導，該校金融學副教授、主導金融相關分析實驗室的主任W. Paul Chiou表示，台積電是世界第9大企業，其製造並供給全球55%的晶片，以及超過90％最先進處理器。他強調，台積電的全球市占率令人嘆為觀止，就算OPEC佔全球石油產量的40％，相較之下也絲毫不起眼。

針對台積電赴美設廠，台積電創辦人張忠謀曾示警美製晶片比台製成本高出將近50％，而且美國缺乏製造人才，Paul Chiou也認同張忠謀的說法，他強調，美國並不需要追求百分之百的晶片自給自足。

東北大學電機工程學教授Ahmed Busnaina則分析台積電的關鍵優勢是員工，主因在於晶片製造過程非常複雜，需要具有博士學位的專業人員，以及化學專家和物理學家，他們能夠在晶片領域解決問題。他更直指美國在半導體領域人才不足，不只得培訓足夠多的工程師，更要激勵更多的高中生投入電子或工程領域產業。

政治學教授兼全球研究所創始主任斯蒂芬弗林（ Stephen Flynn）也說，因現代全球經濟的性質和對特定材料的需求，美國想要半導體業完全自給自足是不現實的。