美國21歲男子迪庫斯（Jared Dicus）殘忍殺害新婚妻子狄亞茲（Anggy Diaz），還將她斬首，讓她身首異處。

美國德州發生駭人聽聞的殺妻命案，一名21歲男子殘忍殺害新婚4個月的妻子，還砍下妻子的頭顱，害她身首異處，命案現場血跡斑斑，連警察都形容是「可怕的犯罪」。目前警方仍在調查兇嫌犯案動機，不過友人透露，男子本身愛吃醋。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、德州地方電視台「KRIV」、《紐約郵報》（New York Post）報導，德州沃勒郡（Waller County）警長辦公室11日下午4時30分接獲報案，報案人是21歲男子迪庫斯（Jared Dicus）的父母，他們表示接到兒子電話前往兒子與媳婦的住所，發現21歲媳婦狄亞茲（Anggy Diaz）已經遭到殺害。

警方到現場後發現狄亞茲的遺體倒在靠近床邊地板上的血泊中，但是頭部已經被切除，她的背上有好幾處刀傷，警方隨後在淋浴間發現「疑似是死者的頭部」。

警長古德里（Troy Guidry）這樣描述凶案現場：「一具被肢解遺體的一部份，以及血跡斑斑的住所，就是個可怕的場景。」

美國21歲男子迪庫斯（Jared Dicus）殘忍殺害新婚妻子狄亞茲（Anggy Diaz），還將她斬首，讓她身首異處。

迪庫斯隨後坦承犯案，他目前已被逮捕，警方表示證據顯示他使用廚房菜刀犯案，不過仍在釐清他殺害妻子的動機。古德里說：「這棟房子內發生了所有事，所有部分及碎塊都已取回，提交作為證據。」

這起殺妻案令部分友人們相當吃驚，因為小倆口4個月前才結婚。狄亞茲本身是尼加拉瓜移民，她打兩份工，以協助支付家鄉母親治療癌症的費用。

古德里說，先前就有人報案，稱這對夫妻家中有暴力事件，只是沒有像這次的暴力程度。

另外一名匿名友人透露，狄亞茲曾形容新婚尪是愛吃醋的人，該名友人說，迪庫斯曾在社群平台上分享一支影片，他在影片中說「她是我的」，但實際上根本沒有人懷疑這點。友人也回憶，去年耶誕舞會上，所有人都很開心，只有迪庫斯一個人憤怒離開。

另外美媒也公布一段11日中午迪庫斯疑似在斬首妻子後，到妻子工作的超商抓起啤酒暢飲的監視器畫面，影片中他從冷藏櫃中拿起一瓶啤酒後就直接走出超商，沒有付錢。

JUST IN: New surveillance video is believed to show 21-year-old murder suspect James Diccus stealing a beer, only minutes after allegedly decapitating his wife with a kitchen knife in Waller County, TX. This is also where she worked. #texas #news pic.twitter.com/UgRkb6zW5z — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) January 13, 2023

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