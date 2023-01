年後轉職潮是轉換跑道好時機,對於求職者來說,進入面試階段後最重要的一環,就是了解公司福利與薪資。若要面試的公司是外商或大企業,英語面試更是無可避免,但要如何用英文談薪資呢?本次從求職轉職情境學習TOEIC測驗,教你如何談到理想待遇,幫助想要換工作的你順利轉職!

談判薪水攻防戰

許多面試官會詢問求職者上一份薪水以幫助公司核薪,依此做為基準點,再衡量如何決定你的價碼,這也是雙方薪資談判的重要時刻,大多數主管會這樣問:

What did you make in your previous position?(你前一個職位的薪水是多少?)

也可解釋為How much did you make in your previous job?,動詞make在此代表「賺錢」的意思。

有些主管會用更婉轉地方式詢問:

Do you mind me asking you what you made at your previous job, RRR Company?(介意我問一下你之前在RRR公司的薪水是多少嗎?)

若你現在仍在職,還在騎驢找馬尚有籌碼時,不妨公告自己的薪資,讓對方開出比現在更高的價碼來挖角你,可以簡單地這麼回覆:

My base salary is 60,000 per month plus performance bonus.(我的底薪是每個月六萬,再加上績效獎金。)

若想用年薪談判,可以這麼說:

Currently, I make 800,000 per year with a minimum of a 2-month year-end bonus.(目前我年薪八十萬,每年至少有兩個月的年終獎金。)

這樣明確地說出自己目前的薪資,可以讓對方知道若想聘請你,得要開出更高價碼才能成功吸引你跳槽。

但若是你已經離職且非常想得到這份工作,而之前的薪資也沒有期望地高,可以用以下說法來迴避這個隱私問題:

To be honest, I’m not sure if my previous salary is relevant with regard to this position. It was in a different company with different responsibilities.(老實說,我不確定之前的薪資與這份職務會有關聯。那是在另一間公司的薪資,職務內容也所不同。)

這麼一說,面試官就會與你正面交鋒,直接與你談判期望薪資,他可能會這麼問:

How much are you expecting to make at this job?(對於這份職務,你的期望薪資是多少?)

What is your salary expectation?(你的薪資期望是多少?)

你可以用以下說法清楚讓對方了解你的要求與底線:

I’m focusing on a position in the 45K range. That would be a good starting point.(我的目標是設定在一個月四萬五左右的工作,那會是一個很好的起始點。)

福利工時先探聽

換工作除了要談妥薪水,清楚知道自身福利也很重要,可以先詢問休假(day off)與三節獎金、懷孕配套措施等福利(benefits),來探測這些條件是否符合你的期望。

I would like to know how many days off I can get per year.(我想知道每年能休多少天。)

Could you tell me more about the benefits package that's being offered for this role?(可以告訴我更多關於這個職位提供的福利待遇嗎?)

除了以上條件,進入公司前先大致了解一下每週工時(hours of work per week)以及假日是否要加班(work on weekends)也很重要,否則到職後才知道這間企業有加班文化,必定會難以忍受。

Excuse me, I would like to know how many hours of work per week?(不好意思,我想了解一下一週的工時是多少?)

Typically, do people in this position need to work on weekends?(一般而言,假日需要工作嗎?)

希望大家看完今天的文章,在未來轉職都能談到一個好薪水!

【TOEIC模擬試題】

1. We will offer you a base salary that will be __________ with the duties and responsibilities that the job demands.

(A) persistent

(B) equalized

(C) commensurate

(D) satisfactory

2. The law firm __________ employees for overtime by paying double for extra hours.

(A) entitles

(B) involves

(C) reassures

(D) compensates

解析:

1. 正解為(C)。題意為「我們將會提供你符合此工作職務與責任要求的底薪。」

(A)持續的,(B)使…相等,(D)使…滿意的。commensurate「與…相符」符合句意,故(C)為正解。

2. 正解為(D)。題意為「此法律事務所以兩倍薪資支付員工的加班時數。」(A)給予權力,(B)使…參與,(C)再三保證。compensates「給予報酬」符合句意,故(D)為正解。

文/TOEIC Program Taiwan · Chun Shin編輯部