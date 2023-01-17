前新竹市長林智堅論文抄襲案，被捲入風波的調查官余正煌委由律師到台北地院提刑事自訴，控告林違反《著作權法》，正式下戰帖與林智堅「直球對決」。而近日就有一份最新民調指出，對於余正煌提告林智堅論文抄襲涉嫌侵害著作權案，有94％的民眾認為「余正煌會勝訴」，僅有4％的民眾認為「林智堅會勝訴」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》16日對於「余正煌提告林智堅論文抄襲涉嫌侵害著作權案」進行了網路民調，截至16日23時30分，已有6500人進行投票，有94％的民眾認為「余正煌會勝訴」、有4％的民眾認為「林智堅會勝訴」、有1％的民眾認為「沒有意見」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「邪不勝正，余先生加油」、「余正煌會勝訴，相信公理正義一定還余正煌清白，司法請加油」、「詐騙政府沒是非的時代，亂七八糟的社會！唉！」、「真的假不了，假的真不了，真是夠不要臉，還要硬拗」、「公道自在人心，難道台大的評審是假的嗎？林智堅個人品德有問題」、「毫無懸念，明眼人一看便知，林智堅真的不知羞恥」。