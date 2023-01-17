民進黨籍立法委員高嘉瑜、台北市議員王世堅近期因多次炮口向內，批評行政院官員和同黨籍前新竹市長林智堅而遭到黨內基層圍剿。作家苦苓今（16）日在臉書撰文對此表示，這種情形只有封建極權社會才有，並質疑現在綠營只敢抓內奸砍頭，卻不敢批評「主帥用兵不當」，但他隨即也遭到大量支持民進黨的網友砲轟。

苦苓表示，打仗輸了，大家都是一肚子氣，但現在卻沒有人敢批評主帥用兵不當，只好抓兩個「疑似內奸」來砍頭。他質疑，「這種情形只有封建極權社會才有吧，怎麼會出現在號稱民主進步的政黨裡呢？」

但苦苓這番言論卻引來網友撻伐，留言「我是覺得當初民進黨黨紀處分時沒人替林淑芬說話，反而護航高嘉瑜王世堅這種人，覺得很失望」、「高嘉瑜和王世堅都不是啥立場信念堅定的政治人物，頂多算政客」、「對自己的黨提出批判、改革要求是一回事，跟著對手政黨一起造謠、捏造事實，又是另外一回事」、「拿錯誤訊息批鬥就不對」。

不過也有少數網友站在苦苓這邊，「主帥無能，累死三軍」、「你終於講人話了」、「這次給您大讚！」、「真話難聽，實話難懂」、「涉黑，涉金，走國民黨的路，怎麼支持？」。