台灣基進黨台南市議員李宗霖指出，近期有一款中國大陸的螺螄粉食品進口到台灣，因其包裝上的字眼竟為「你是中國人、我也是中國人」，讓「螺螄粉下架」成為熱議話題。臉書粉專「興趣使然的路人」則針對國貿局陸製粉條類產品現行規定「均不准進口」質疑，比較接近是在禁止生麵條或是米粉類的商品，而不是含有那些東西的所有商品通通不得進口？結果他發現速食麵果然也是不能進口的，揶揄之前海關是在混嗎？

李宗霖在臉書指控，近期有一款中國大陸的螺螄粉食品進口到台灣，因其包裝上的字眼竟為「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等統戰意味濃厚的文字。李宗霖質疑，當初主管機關進行進口查驗時，為什麼沒有針對這樣商品進行確實把關？

經濟部國貿局說明，依現行規定，中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，均不准進口。經部已召開跨部會協調，討論有關市售螺螄粉查處事宜，並已要求所有實體通路及電商平台，依法立即下架。海關也將加強稽查，追查不法進口來源。

興趣使然的路人今(16日)在臉書發文質疑，這規定怎麼看起來比較接近是在禁止生麵條或是米粉類的商品，而不是含有那些東西的所有商品通通不得進口。如果泡麵也被算在裡面的話，之前海關是在混嗎？（見附圖二）

他隨後又更新觀察進度，只見附圖三、四中，代碼MW0顯示為：大陸物品不准輸入，他說「科科，看樣子速食麵也是不能進口的，所以看來海關之前真的在混。」