賴清德15日當選民進黨主席，但綠委高嘉瑜12日偕同賴出席座談時，竟發生高遭到深綠黨員嗆聲的插曲。國民黨台北市議員游淑慧16日在《新聞大白話》節目指出，高嘉瑜2020轉去選立委後，民進黨在內湖南港的票從7萬多票跌到剩5萬多票，國民黨則成長到11萬票。所以高嘉瑜的票是屬於民進黨以外的票，吳欣岱也影響不了高的選情。與其吵民進黨要不要開除她，不如問高嘉瑜還留在民進黨，她的理念、價值到底是什麼？

「對於我們民意代表來講，當然更著重理性藍、理性綠、中間。」游淑慧表示，甚至對高來說，她還有白色的要爭取。所以她這一波講真話，質疑民進黨被大家質疑的這些政策，她雖然被這些極少數的深綠罵，但是她可能爭取到更多的中間選民、白色，甚至是淺藍的同情票。對於政治人物、民意代表來說，她到底要那些情緒化、深綠的選票，還是要更大部分的人？

游淑慧指出，如果講到內湖、南港的選票，從2018、2020、2022來看，民進黨在內湖南港的票，沒有了高嘉瑜以後，快速萎縮。2018年民進黨提名4席，這4席裡面有高嘉瑜，市議員總共拿了7萬多票。到了2020年選立委的時候，高嘉瑜拿了11萬票。到了2022年市議員選舉的時候，同樣提4席，但沒有了高嘉瑜，民進黨在內湖南港只剩下5萬多票，而國民黨成長到11萬票。

「所以，高嘉瑜的票有多少，都是屬於民進黨以外的票！」游淑慧強調，民進黨有一些人說：我們甘願不要這席！真的嗎？真的這麼甘願嗎？還是少部分想要去鬥、想要去蹭聲量的，甚至跟吳欣岱在那邊左右唱和的，「坦白說，送你們4個字：不自量力！」

游淑慧說，那吳欣岱是不是能對高嘉瑜的選情造成影響？「我覺得沒有這麼嚴重啦！」她一個議員都選不上，如果那麼厲害，今天她就上了。對高嘉瑜來說，與其去吵民進黨要不要開除她，不如問高嘉瑜還在這個黨裡面，她的理念、她的價值到底是什麼？