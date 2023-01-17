副總統賴清德近日當選民進黨黨主席，外界也認為他會代表綠營出戰2024總統大選，國民黨則以新北市長侯友宜出馬的呼聲較高，惟黨中央尚未明確表態挺誰。前立委柯志恩16日在節目《大新聞大爆卦》坦言，隱約感覺2019的氛圍又出來，但據她所知，朱立倫到今天為止都是要找最強人選挑戰2024，不過朱屢屢被人說有算計，確實要檢討一下。

柯志恩表示，國民黨在九合一大選，以及包括為王鴻薇選舉、輔選，大家展現出團結，但是現在面臨最關切的總統大選，感覺黨內有一股風潮暗潮洶湧，隱約能感受到2019的氛圍又出來了。柯志恩強調，初選的機制她現在還不曉得，但聽說三、四月立委或總統初選的方法就會出現。

至於大家說朱立倫是不是有算計，柯志恩覺得朱確實該檢討一下，但她強調到今天為止，自己的認知是「朱立倫認為自己沒有必要出來選，不管黨內、黨外，他都要找一個最強候選人。」她也提到，最強候選人是要徵招的方式？或是黨內民調的方式呢？有非常多的方法，只要是一個公平的程序，誰出線都沒關係。

柯志恩也請黨員跟黨內有心人士不要在那邊放話，「誰卡誰這件事情」是大家過去的夢魘，朱立倫不是吳敦義2.0，但就她的想法，「他們兩個人是完全不一樣的，這次九合一選舉，就結果論普遍是受到社會所支持。」如同前立委洪秀柱說的，朱立倫是夠聰明的，也傾聽很多黨員的意見。

另外對於新北市長侯友宜會不會挑戰2024，柯志恩認為，應該是有相當大的個人意願，但侯需要一個更高的國際觀點。舉例來說，不管侯友宜喜不喜歡美國，但美國對台灣選舉相當重要，哪一天侯真的到美國去才是重點？她也透露，目前AIT已經對侯友宜做過很多資料蒐集，甚至還透過不同的關係接觸侯的幕僚。