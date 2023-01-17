台電被質疑「年假期間，可能因供電過多升壓到130V」，此事已違反電壓波動標準。台電出面解釋稱「在特殊情況下，並不算違法」，但是民眾關心的倒還不是法規的問題，而是要是家中電器因此損壞，責任算是誰的?難道民眾不拔插頭，受損就是自己的責任?

前幾天，台電表示，年假十天，可能天氣良好，大年初二的綠能風光滲透率（發電量）有機會首度衝到3成，而創下紀錄，呼籲民眾在年假時期，出遠門前最好將家中電器的插頭拔掉，避免過高的電壓(130V)可能使老舊電器受損。

昨天《中時新聞網》訪問到不願透露姓名的電力從業人員，他說法規明定，升高的電壓只能升到115.5V， 增壓到130V已完全違規。

台電則在今日回應，「法規適用在電力系統處於正常情況時，但當遇到颱風、地震等天災，則依據第5款但書，意即電業供電因情形特殊，經中央主管機關核准者，不適用本標準規定。」並且說「高速公路一般規定限速60公里以上，但遇塞車情況，導致時速驟降，難道要算違法？」

民眾關心的不是電壓上升是否合乎法規，而是電壓上升是否會造成電器受損。(圖/中時留言區、mobile01留言區)

然而，這段解釋卻不能被基層電力工作者所接受，不具名的電力人員直言不諱的說：「沒錯，遇到颱風、地震等天災是『特殊情況』，那麼『風和日麗』也算天災了嗎?請問台電真的有向中央主管機關核去申請特殊情況嗎？你們是用『天氣太好』這種理由去申請？還是用連續年假的理由申請？」

他說，台電不承認是風光電過多，電力滲透率增加造成的問題，這明顯是為光電業者開脫，因為台電本就應該要求再生能源業者要做好虛功補償，結果卻不敢提出要求，終於出現問題，而台電又不願承認。

是否合乎法規，恐怕還是次要問題，更要緊的是電器設備是否安全。在得知年假期間，可能因為電壓過高要拔電器插頭後，許多網友感到相當不滿，紛紛留言「要是我沒出門，只是在家看電視，會不會因為電壓上升而燒掉我的電視?」 「這能不能申請國賠啊?」 「家戶端110伏特的電壓，還是可能提升到120，甚至130伏特? 我看家電廠商又要發大財了。」