賴清德15日當選民進黨主席，但賴日前巡迴全台座談傾聽基層聲音時，卻有不少人要求開除高嘉瑜跟王世堅。國民黨前台北市議員羅智強16日在《新聞大白話》節目表示，賴清德當年也是網軍側翼的受害者，如今當上黨主席，如果不堅定民進黨核心的理念，反而要被側翼網軍當綠營的腦袋帶著走，如同有斯德哥爾摩症候群般，竟然跟網軍側翼交心，不當斬馬謖的孔明，而要當殺田豐的袁紹，那2024總統賴清德也不用選了。

羅智強表示，賴清德這次面臨一個很大的抉擇，你要當斬馬謖的孔明，還是要當殺田豐的袁紹？高嘉瑜就像是以前三國時代的田豐，「一屍五命不是高嘉瑜最早講的耶！」當時田豐勸阻袁紹，官渡之戰不要這時候去打的時候，「你打了會一屍五命啊！」

羅智強指出，袁紹不聽他的，打敗仗之後，沒有來謝謝田豐，就把田豐梟首了，誰叫你要當烏鴉？所以民進黨現在是怎樣？你真的在台南這群黑金才是該斬的馬謖啊！你今天不斬的話，回頭要去殺田豐，「那我說真的，你民進黨繼續殺啊！」

羅智強直言，今天賴清德如果坐視高嘉瑜、王世堅被開除或停權，就被民進黨砍了，真的賴清德也不用選這個總統了，賴清德這次的表現真的讓人覺得沒有辦法接受。民進黨的側翼網軍，現在變成是民進黨的腦袋，以前是他們的手腳，現在已經自我進化成民進黨的腦袋了，「側翼要你三更生，誰敢留人到五更？」

「賴清德不要忘了，你以前也是網軍側翼的受害者耶！」羅智強強調，賴清德跟蔡英文總統初選的時候，自己天天到賴清德的臉書上看，因為看了很得到安慰，因為藍營人每天被扣中共同路人的紅帽子，後來發現原來賴清德也是中共同路人！「可是你不覺得賴清德現在有斯德哥爾摩症候群嗎？」這幾場座談會下來，他在跟網軍側翼交心！他已經幾乎要舉白旗投降了。

羅智強質疑，他今天有站出來講，我是網軍側翼文化的受害者，我今天當黨主席，絕對根絕網軍側翼文化，民進黨不可以再被網軍側翼帶著走，要回到民進黨原來核心的使命跟理念，有嗎？沒有啊！底下喊說要砍的王世堅跟高嘉瑜，他就講說叫他們以後不要亂講話。請問這是什麼檢討？高嘉瑜跟王世堅選前的預言哪一個沒中？勸你們高端不要亂搞，你就是要亂搞，輸了怪誰？真的開除這兩人，賴清德就真的不用選了。