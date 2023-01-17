Jimin(左)在與Bigbang太陽合作新歌〈Vibe〉也著DIOR西裝亮相。（摘自Jimin IG）

J-hope發布手持LV邀請函的照片。（摘自J-hope IG）

LV宣布J-hope將出席於巴黎時間1月19日舉行的2023秋冬大秀。（摘自LV 推特）

在DIOR 2023男裝週前，品牌於16日宣布南韓天團BTS防彈少年團成員Jimin（朴智旻）為品牌全球大使，是BTS於2022年暫停團體活動、團員專注於各自個人活動後，首位獲得品牌大使頭銜的成員;另外在DIOR宣佈消息不久，LOUIS VUITTON於官方推特帳號宣布BTS成員J-hope（鄭號錫）將前往巴黎參與2023秋冬時裝大秀，發布僅一小時便獲大量轉發。

BTS防彈少年團成員Jimin日前與Bigbang太陽合作新歌〈Vibe〉，近期韓媒報導他將於2月發行個人專輯，引起粉絲們轟動、話題不斷，在其專輯發行前DIOR趁著這波討論，宣布正式任命Jimin為品牌全球代言人，並發布多組Jimin身穿2023夏季系列的形象照。Jimin與品牌的緣分在2018-2019 年間因《Love Yourself： Speak Yourself》世界巡迴演唱締結，Dior品牌創意總監Kim Jones於該巡迴演出中設計舞台服裝，開啟Dior為男團設計舞台服裝的先例，日後他便經常穿著品牌服裝、包款亮相於媒體面前，以2023年為例Jimin以Dior登上韓國主流雜誌之一的《W Magazine》、與太陽合作的單曲MV中，也以Dior西裝亮相，雙方合作早有跡可循。

在BTS暫停活動後率先推出個人solo專輯《Jack In The Box》的J-hope，則在個人活動期間多次著LOUIS VUITTON現身，如他於泰國前往2023金唱片獎時，便以全身LV的裝束亮相，過去也多次以LV登上多個雜誌專訪，與品牌關係良好，15日J-hope於IG發布手持LV邀請函的照片，16日品牌便在DIOR宣布Jimin為代言人數小時內，於官方推特帳號證實J-hope將出席2023秋冬大秀，較勁意味濃厚。