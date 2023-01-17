烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）一棟公寓14日遭俄羅斯飛彈擊中，造成40人死亡後，烏克蘭軍人已抵達美國要學習操作愛國者防空飛彈系統（Patriot），以抵禦俄國飛彈攻擊。

美國陸軍防空砲兵學校（US Army Air Defense Artillery School）金恩（Curtis King）上校在上傳至推特的影片中說道，烏克蘭軍方人員昨天晚間抵達美國奧克拉荷馬州西爾堡（Fort Sill），要在美國陸軍防空砲兵學校受訓。

法新社報導，華府於去年底承諾要向烏克蘭提供愛國者飛彈防禦系統，以協助抵禦俄國持續不斷的空襲。

隨著俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，美方這項承諾對於基輔當局來說是一次重大鼓舞，烏克蘭先前一再敦促美國提供愛國者系統。

金恩上校沒有透露奧克拉荷馬州有多少烏克蘭軍人，但美國國防部本月稍早指出，會有90至100人來到美國，要在持續數個月的課程中學習如何操作和維護愛國者防空系統。（譯者：陳彥鈞）1120117