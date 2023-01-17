苗栗縣造橋鄉造橋村明鴻回收場，17日凌晨2時突然發生大火，造成一名江姓老翁喪命。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉造橋村明鴻回收場，17日凌晨2時突然發生大火，造成一名江姓老翁喪命。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉造橋村明鴻回收場，17日凌晨2時突然發生大火，造成一名江姓老翁喪命。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉明鴻回收場大火，一名老翁喪命

苗栗縣造橋鄉造橋村明鴻回收場，17日凌晨2時突然發生火警，由於起火現場是3樓鋼構鐵皮建築，現場堆滿易燃物品，火勢一發不可收拾，一名江姓回收場員工的75歲父親，因患失智症及重病，長期臥病睡在1樓，無力逃生，當場葬生火場，消防局勤務中心派出造橋、竹南及頭份等分隊人車到場搶救，將江某送醫後仍告不治，警消人員發現死者曾使用電熱器，確實起火原因尚待調查確認。

位在造橋鄉造橋村双鵝山22號的明鴻回收廠，是一棟3層樓鋼構鐵皮建築，主體結構1、2鏤空挑高，供機械操作，左側1、2樓則設有小型辦公室房間，江姓員工為了方便就近照顧75歲老父親，所以將老父從獅潭老家接出，安置睡在1樓房內。

17日凌晨2時01分左右，消防局119勤務中心接獲報案，明鴻回收廠發生火警，轄區造橋分隊人車首先到達，回報現場為鐵鋼構皮建築燃燒，已全面燃燒，江姓老翁受困，勤務中心迅速再調派竹南及頭份分隊共4部消防車到場支援，火勢延燒至2時33分控制，2時41分，消防人員進入火場救出受困江姓老翁，但發現老翁業已明顯死亡，消防人員仍將老翁送醫急救，至3時19分火勢完全撲滅。

消防人員初步勘驗火場，發現睡在1樓的死者有使用電熱器，火勢初起時，驚動附近民眾報案，1名回收場員工正洗澡，倉皇逃生要救江姓老翁時，1樓已充滿濃煙大火，無法進屋救人，江姓老翁也因長期臥病在床，無力自行逃生，確實起火原因正由消防局火調人員調查中。