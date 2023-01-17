25歲的創作歌手李權哲畢業於名校柏克利音樂學院，2018年曾入圍金曲新人獎，並在去年以專輯《愛情一陣風》奪得金曲獎最佳專輯製作人及金音獎最佳專輯，實力備受肯定，正準備在音樂路上大放異彩；但時報周刊CTWANT卻接獲爆料，表示李權哲呼麻被抓，從裁定書中能發現他在緩起訴期間二度吸毒，因此被法院裁定勒戒。

裁定書中提到李權哲在2020年時被發現吸毒，去年又於家中呼麻。（圖／翻攝自李權哲IG）

裁定書中提到，李權哲在2020年9月於台北市某處停車場中以捲菸方式施用大麻，隔天凌晨開車時被警察攔檢，警察經過他同意之後，在他的車上查獲有大麻成分的電子菸及捲菸，尿液送驗後呈現陽性反應，確定吸毒，李權哲也坦承不諱，被處以戒癮治療條件之緩起訴處分。

由於李權哲在緩起訴起間再犯，因此檢察官聲請執行觀察、勒戒。（圖／翻攝自李權哲IG）

不過李權哲並沒有悔改，去年3月又被發現在台北內湖的住處呼麻，由於還在緩起訴起間，檢察官聲請執行觀察、勒戒，但李權哲不服抗告，認為自己在緩起訴期間有按時接受治療，因一時失慮再次誤觸大麻，並說檢察官沒有給他陳述的機會，希望撤銷觀察、勒戒的處分，繼續接受戒癮治療。

雖然李權哲不服抗告，但被法院駁回，維持觀察、勒戒的處分。（圖／翻攝自李權哲IG）

雖然李權哲抗告，但檢察官認為李權哲在戒癮治療期間再度吸毒，顯然戒癮治療對他未能達到教化與治療的效果，很難用社區醫療等非強制方式讓他徹底戒除毒品，因此有必要以勒戒等方式強制處理，之後李權哲提起抗告，但法院以不符合抗告的事由而駁回，維持觀察、勒戒的處分。

李權哲在2月27日有演出，預計在那之前可以重獲自由。（圖／翻攝自李權哲IG）

據了解，李權哲的觀察、勒戒的處分自去年12月開始，而他的IG最後一篇貼文停在去年的12月12日，不過他將參加2月27日舉辦的線上音樂祭「夕陽小鎮SUNSET TOWN」，日前他的IG限時動態也有宣傳此事，代表他應該能在2月底前重獲自由。

關於李權哲吸大麻遭勒戒一事，本刊傳訊詢問他的經紀人，但在截稿前未得到回應。

※沾毒將失去健康，遠離毒害才能迎接無毒新人生

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