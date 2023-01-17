55歲宋少卿5度酒駕被逮後，近來鮮少在幕前露面，時報周刊CTWANT去年12月16日巧遇他和友人相約東區餐酒館聚會，一夜趕兩攤吃吃喝喝，行程結束後已是隔日凌晨接近3點。雖然他喝了有8小時之久，仍能獨自搭上小黃返回台北南港住處，腳步穩健地走回家，即便年過半百身體仍是相當勇健。

宋少卿背著背包逛了一下地下街後便搭乘捷運前往台北市東區。（圖／本刊攝影組）

與朋友聚餐的宋少卿，專注地看著友人說話。（圖／本刊攝影組）

2022年12月16日下午5點多，本刊記者行經台北市西門町正巧撞見戴著白帽、後背著彩色條紋背包的宋少卿，獨自步行到捷運站搭車，到達忠孝敦化站後，他先在地下街商店逛了一下，看手機殼的同時還用手機不知在查詢什麼？下午6點多，他走到一間餐酒館與朋友會合用餐，大夥兒邊吃邊喝，偶爾出來店外圍成一圈放風抽菸聊天，一時興起的他還指著遠方，看來心情相當不錯。

一群人到餐廳外面放風聊天，宋少卿比手畫腳看來興致很高昂。（圖／本刊攝影組）

結束友人聚餐後宋少卿又前往私人俱樂部續攤。（圖／本刊攝影組）

晚間10點多，本以為宋少卿酒足飯飽後會直接回家，未料宋少卿和兩位友人搭上計程車後，轉往中山區一處商業大樓，三人走進一間私人俱樂部續攤，直到隔日凌晨2點48分，才又見到宋少卿的身影，在圍事護送下，他獨自搭乘計程車返回南港住處，雖然已經夜深，拖著疲憊身軀回家的他，走路起來身體稍有搖晃，但腳步依然穩健。

直到半夜快三點，宋少卿才在他人護送下步出俱樂部準備搭車。（圖／本刊攝影組）

雖然喝了一整晚，搭小黃返家的宋少卿看來仍意識清楚腳步穩健。（圖／本刊攝影組）

前年宋少卿因第5度涉嫌酒駕被查獲，酒測值高達0.95毫克，最終遭法院判處拘役5個月、併科罰金5萬元，而5個月刑期可易科罰金15萬元，去年7月宋少卿獨自到地檢署執行科繳清20萬罰金，免去牢獄之災，事件發生後，好友董至成也透露，宋少卿這段期間都在花蓮陪媽媽。而本刊直擊回到台北的宋少卿，近期則也以「送你，“宋”到，小村外」為名，西門町開設喜劇專班課程，培育戲劇人才。

※提醒您，吸菸飲酒有害健康，戒菸可減少健康的危害，酒後不開車，安全有保障。

今年農曆年前宋少卿開班教授喜劇課程。（圖／取自網路）

（《CTWANT》提醒您，抽菸影響口腔衛生且有礙健康，未成年請勿吸菸，戒菸專線：0800-636363）

（禁止酒駕 飲酒過量害人害己）

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